'Prestij Meselesi' filminden erteleme kararı

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HABERTURK.COM

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in müzik sektöründe yola çıkışlarının hikâyesinin anlatıldığı 'Prestij Meselesi' 3 Şubat tarihinde izleyici ile buluşmuştu. Ancak film, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrası vizyonuna ara verdi.

"YÜREĞİMİZDE ACI VARKEN FİLMİMİZİN GÖSTERİMİNE DEVAM ETMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Yapım şirketi Boyut Film tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle tarifsiz bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Ülkemizde böylesi üzücü gelişmeler yaşanırken, yüreğimizde büyük bir acı varken eğlence, müzik ve komedi unsurları barındıran 'Prestij Meselesi' filmimizin gösterimine devam etmesini doğru bulmuyoruz Bu nedenle yapımcımız Murat Tokat'ın ve yönetmenimiz Mahsun Kırmızıgül'ün ortak kararı doğrultusunda filmimizin vizyonuna ara veriyoruz. Daha güzel günlerde buluşmak üzere, filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun ve milletimizin başı sağ olsun. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

7.7 VE 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. 10 ili etkileyen depremin ardından tüm Türkiye vatandaşlar seferber oldu.