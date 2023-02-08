Hayatın anlamı üzerinde bir kez daha derin düşüncelere daldığımız, yaşantılarımızı bir kez daha gözden geçirdiğimiz bu kara günlerde içimizi ısıtan, geleceğimize umutla bakmamızı sağlayan en önemli gelişmelerden biri toplum olarak kenetlenmemiz.