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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremden mucize kurtuluşlar

Depremin meydana gelmesinden uzun süre geçse de enkaz altından kurtarılan vatandaşlarımız mucize kurtuluşlara imza atarak içimizi ısıtıp geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor

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  • Depremden mucize kurtuluşlar

    Pazartesi sabaha karşı saat 4.17'de 7.7, ilerleyen saatlerde ise 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem yüreklerimizi yaktı
  • Depremden mucize kurtuluşlar

    Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde an itibarıyla 5.894 vatandaşımız hayatını kaybetti.
  • Depremden mucize kurtuluşlar

    Yıkılan binlerce binanın yerine bir zaman sonra yenileri inşa edilecek ama hayatını kaybedenlerin acısı ise başta yakınlarının olmak üzere herkesin canını yakmaya devam edecek. 
  • Depremden mucize kurtuluşlar

    Hayatın anlamı üzerinde bir kez daha derin düşüncelere daldığımız, yaşantılarımızı bir kez daha gözden geçirdiğimiz bu kara günlerde içimizi ısıtan, geleceğimize umutla bakmamızı sağlayan en önemli gelişmelerden biri toplum olarak kenetlenmemiz. 
  • Depremden mucize kurtuluşlar

    Kimimiz kurtarma ekiplerine yardımcı olmak için depremden etkilenen şehirlere akın etti.
  • Depremden mucize kurtuluşlar

    Kimimiz maddi yardımda bulundu / bulunuyor, kimimiz ihtiyaç malzemesi gönderdi / gönderiyor.

     

     
  • Depremden mucize kurtuluşlar

    İmkânı olmayanlar ise dualarıyla depremzedelerin yanında yer aldı / alıyor.
  • Depremden mucize kurtuluşlar

    Bu kara günlerde İçimizi ısıtan, geleceğimize umutla bakmamızı sağlayan en önemli gelişmelerden biri de şüphesiz enkaz altından sağ olarak çıkarılanlar. 
  • Depremden mucize kurtuluşlar

    Enkaz altından sağ olarak çıkarılan her vatandaşımız hayata tutunma ve umutları yeşertme adına birer sembol olarak yüreklerimizde yer edindi.

     
  • Depremden mucize kurtuluşlar

    Kanımca dünyanın en zor işlerinden birini yapan kurtarma ekipleri başta olmak üzere, iki gün boyunca hem acıdan hem de mutluluktan gözyaşı döküyoruz. 
  • Depremden mucize kurtuluşlar

    Enkazlardan hayatını kaybetmiş bir şekilde çıkarılanlar yüreklerimizi dağlarken, sağ olarak çıkarılanlar gözyaşlarımıza mutluluk, umut yükledi / yüklüyor.

     
  • Depremden mucize kurtuluşlar

    İnşallah yüklemeye de devam edecek. 
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar
  • Depremden mucize kurtuluşlar

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