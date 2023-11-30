Renkler hakkında daha önce duymadığınız 9 enteresan bilgi: Aslında cinsiyetleri ve tatları var
Renkler, hayatımızın her alanında var olan ve bizi çevreleyen önemli unsurlardır. Ancak, renklerin sadece gözümüze hitap eden birer güzellik unsuru değildirler. Renkler aynı zamanda psikolojik ve fizyolojik etkileri olan güçlü unsurlardır
MAVİ BİR DÖNEM ALT SINIF İNSANLARIN RENGİYDİ
Dünyanın en çok sevilen rengi olarak bilinen "mavi" bir dönem alt kesim insanların kullandığı bir renk olarak kullanılıyordu. Antik Roma döneminde yaşayan zenginlerin favori renkleri beyaz, siyah ve kırmızıydı. Alt sınıf toplumdaki insanlar ise mavi renk kıyafetler giyerdi.
YENİDOĞAN BEBEKLER BİR SÜRE SADECE KIRMIZI RENGİNİ AYIRT EDER
Yenidoğan bebeklerin bilinçleri yeterince oluşmadığı için tıpkı doğadaki yavrular gibi içgüdüleriyle hareket ederler. Bebeklerin içgüdülerini tetikleyen en büyük etkenlerden birisi ise renklerdir. Ortalama iki haftalıkken ilk ayırt ettikleri renk kırmızıdır. Gün geçtikçe becerileri gelişir ve beş aylıkken tüm renkleri ayırt edecek duruma gelirler ancak uzun bir süre dünyanın rengi onlar için kırmızıdır.
ESKİDEN RENKLERDEN SOYUT BİR ŞEKİLDE BAHSEDİLMİYORDU
Antik Yunan'daki renk kavramını araştıran Michel Pastoureau göre eskiden renklerden kavramsal olarak bahsedilmiyordu. Günümüzde maviye güzel, siyaha iç karartıcı bir renk diyorsak, Roma döneminde bir insan "mavi çiçek ne güzel" veya "kırmızı masa ne kadar çirkin" şeklinde tanımlama yapıyordu. Yani renkler sıfat görevi görüyordu. Bugünkü gibi soyut kavramlar şeklinde bahsedilmiyordu.
SİVRİSİNEKLERİN DİKKATİNİ EN ÇOK BU RENKLER ÇEKİYOR
Florida Üniversitesi'nden görevli Jonathan Day tarafından yapılan bir araştırmaya göre sivrisinekler, özellikle öğleden sonraki saatlerde görsel temelli bir arama biçiminde yiyecek arıyorlar. Dikkatlerini en çok çeken renklerden birisi ise mavi, lacivert, siyah ve kırmızı gibi koyu renkler.
RENKLERİN CİNSİYETİ VAR
Maryland Üniversitesi'nde görevli sosyolog Philip Cohen tarafından yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre kadın ve erkek katılımcılara en çok sevdikleri renkler soruldu. Mavi renk, cinsiyet ayırt etmeksizin çoğunluğun favorisi seçildi.
Kadınların yüzde 27'si mor, erkeklerin yüzde 25'si ise yeşil rengi sevdiklerini söyledi. Arizona Üniversitesi'nden görevli bir grup araştırmacının yaptığı bir diğer çalışmaya göre ise kadınların ve erkeklerin kırmızı rengi farklı gördüğü tespit edildi. Kadınlar, kırmızı-turuncu renk spektrumunu erkeklere göre çok daha iyi algılıyor. Araştırmacılar bunun nedeninin kadınlarda bulunan XX kromozomundan kaynaklandığını söylüyor.
RENKLERİN TADI DA VAR
Polytechnic University of Valencia ve Oxford Üniversitesi'nde görevli bir grup araştırmacının yaptığı deney sonuçları Journal of Sensory Studies dergisinde yayımlandı. Bu deneyde katılımcılara beyaz, krem, kırmızı ve turuncu renge sahip dört farklı bardakta aynı sıcak çikolatan verildi. Katılımcıların büyük çoğunluğu, krem ve turuncu renkli bardaklarda içilen sıcak çikolatanın lezzetli olduğunu söyledi.
IŞIKLAR KAPALIYKEN GÖRÜLEN RENK SİYAH DEĞİLDİR
Işıklar kapalıyken görülen renk aslında siyah değil. Karanlığa alıştığınız zaman gördüğünüz renk siyahtir ancak tam ışıklar kapanınca karanlık olmaya başlayana kadar görülen renk grinin koyu bir tonu olarak aldandırılan "eigengrau" rengidir.
KIRMIZI VE SARI RENKLERİN ACIKTIRICI ETKİSİ KANITLANDI
Kırmızı ve sarı renginin bilimsel olarak insanlar üzerinde acıktırıcı bir etki yarattığı kanıtlanmıştır. Ketçap ve Hardal teorisi olarak adlandırılan bu durum tüm dünyada restoranların tercih ettiği renklerden birisidir.
DÜNYANIN EN SAKİNLEŞTİRİCİ RENGİ PEMBE
Amerikan Biyososyal Araştırma Enstitüsü direktörü Dr. Alexander Schauss'a göre pembe dünyanın en sakinleştirici rengi. Kalp kaslarının hızlı çalışmasını önleyen pembe renk körlerini bile rahatlatıyor.
Monash Üniversitesi Kaza Araştırma Merkezi'nin çalışmalarına göre ise otomobillerde en güven veren renk beyaz, en az güven veren renk ise siyahtır.
Kaynak: Ucreative, Online Psychology Degree Guide, Bestlife