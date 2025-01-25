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        Haberler Gündem Çevre Rögardan mavi renkli su taştı | Son dakika haberleri

        Yalova'da rögardan mavi renkli su taştı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bir rögardan mavi renkli su taştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 18:28 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:28
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        Rögardan mavi renkli su taştı
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        Yalova'da etkili olan yağışların ardından Taşköprü beldesinde bir rögardan taşan mavi su vatandaşlar tarafından görüntülendi.

        Sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bulunan mavi su taşkınıyla ilgili Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yalova AFAD ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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