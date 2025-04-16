Rumen basınından flaş iddia: Aaron Boupendza hayatını kaybetti!

Bir dönem Hatayspor forması giyen ve Süper Lig'de gol kralı olarak dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Romanya basınından TVR Info'nun haberine göre, Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza, hayatını kaybetti.

Gabonlu futbolcunun Çin'de 11. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Futbol dünyasından önemli isimler de bu acı haberi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın oğlu da yaptığı Boupendza paylaşımıyla yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.