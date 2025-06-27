"Rusya için doğrudan tehlike olur"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip ABD yapımı F-35A hayalet jetlerinin Estonya’da konuşlanma ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir adım Rusya için doğrudan bir tehlike olur" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile sınırı olan ve Baltık hava sahasını korumakla görevli NATO jetlerinin dönüşümlü olarak konuşlandığı Estonya’nın Savunma Bakanı Hanno Pevkur’un "Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip ABD yapımı F-35A hayalet jetlerini ağırlamaya hazır olduklarına" yönelik sözlerine yanıt verdi. Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir adımın Rusya için bariz bir tehdit olacağını söyledi. Peskov, "Elbette bu doğrudan bir tehlike olur" ifadelerini kullandı.

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Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, bu açıklamanın Estonya, Letonya ve Litvanya’dan oluşan Baltık bölgesindeki siyasetçilerin dile getirdiği "saçma düşüncelerden" biri olduğunu vurgulayarak, Baltık cumhuriyetleriyle neredeyse hiç ilişkimiz yok, çünkü onları daha kötü hale getirmek çok zor" dedi" dedi.