GWEC'in 2018 Küresel Rüzgar Enerjisi Raporu'na göre, geçen yıl rüzgarda ilave kurulu güç 51 bin 300 megavata ulaştı.

Geçen yıl 46 bin 800 megavat karasal (onshore) rüzgar enerjisi, 4 bin 500 megavat deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi santrali işletmeye girdi.

Böylelikle dünya genelinde rüzgar enerjisinde kurulu güç toplam 591 bin 549 megavata yükseldi.

Rapora göre, küresel rüzgar enerjisinde kurulu kapasite 2023'e kadar her yıl 55 bin megavat artacak.

Gelecek dönemde Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika ve Güney Doğu Asya'da rüzgar enerjisi sektörü hızlı büyüyecek.

RÜZAGARDA LİDER ÇİN

Geçen yıl rüzgarda kurulu güç bakımından en fazla ilave kapasite artışı Çin'de gerçekleşti. Ülkede 21 bin 200 megavat onshore, bin 800 megavat offshore rüzgar santrali devreye alındı. Böylece Çin'de rüzgarda toplam kurulu kapasite 211 bin 392 megavata yükseldi.

Çin'i, toplam 96 bin 665 megavat kurulu güçle ABD, 59 bin 560 megavat rüzgar kapasitesi ile Almanya izledi.



