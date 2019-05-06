Saç boyamak orucu bozar mı? sorusu Ramazanın bizlerle buluşmasından itibaren en çok aranan sorulardan bir tanesi oldu. İnsanlar saçlarının rengini beğenmediğinden ya da saçlarında ki beyazlardan kurtulmak için saçlarını boyar. Peki saç boyamak orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi sayfasında orucu neler bozar? orucu neler bozmaz? gibi soruların cevapları verildi. İşte o çok merak edilen saç boyamak orucu bozar mı? sorusunun Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi sayfasında ki cevabı...

SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.