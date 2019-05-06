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Serum orucu bozar mı?

Ramazan ayına bugün girmemizle beraber yıllardır herkesin aklında orucu bozan ve bozmayan şeyler nelerdir? gibi sorular dönüyor. Serum orucu bozar mı? sorusu da bunlara dahil. Din İşleri Yüksek Seçim Başkanlığı'da bu çok merak edilen soruları resmi sayfasında yanıtladı ve bu yanıtlar arasında serum orucu bozar mı? sorusu da mevcut. Peki serum orucu bozar mı?

Serum orucu bozar mı

Her yılın en bereketli ayı olan Ramazan ayına girmemizle birlikte serum orucu bozar mı? sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yaklaşık olarak bir litre kanda 400 gram serum bulunur ve bu serum azaldığında gerekli sağlık görevlileri ve sağlık merkezleri bize kaybettiğimiz bu serumu yeniden kazandırır. Peki serum orucu bozar mı? İşte Din İşleri Kurulu Başkanlığı'nın resmi sayfasında yazan o merak uyandıran sorunun cevabı...

SERUM ORUCU BOZAR MI?

Konunun uzmanlarından alınan bilgiye göre; kandaki trombosit, normal kan verme yoluyla veya aferez cihazı vasıtasıyla elde edilmektedir. Normal kan verme yöntemiyle trombosit alımında sadece kan vermek söz konusudur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) oruçluyken kan aldırdığı yönündeki rivayetleri değerlendiren İslam âlimleri kan verenin orucunun bozulmayacağını ifade etmişlerdir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52).

Aferez cihazıyla trombosit alımında ise kan bağışçısının bir kolundan cihaz vasıtasıyla kan çekilir ve kandaki trombositler cihaz içinde ayrıştırılarak diğer koldan bağışçıya tekrar geri verilir; kanın pıhtılaşmasını önlemek için de cihaz setinin içi iki farklı serumla doldurulur. Vücuda kan ve serumun verildiği bu uygulama orucu bozar. Aferez cihazıyla trombosit vermek isteyen bağışçıların bunun yerine normal kan verme yöntemini kullanmaları veya iftar ile sahur arasında bu uygulamayı tatbik ettirmeleri gerekir. (Bkz. 522 nolu fetva)

 

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