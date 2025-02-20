KAHVALTI SOFRALARINDA OLMASI GEREKEN SAĞLIKLI YİYECEKLER

1. CEVİZ

Ceviz, sağlıklı bir yaşam için birçok faydası bulunan bir kuruyemiştir ve kahvaltılarda sık sık tercih edilir. Ceviz, zengin bir protein, doymuş yağ, magnezyum, potasyum, fosfor, B vitamini, E vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Ayrıca, kalp sağlığını destekler, beyin fonksiyonunu artırır, vücudun inflamasyonunu azaltır ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Lif ve yağ kaynağı olan cevizi sizler de kahvaltılarda tercih edebilirsiniz.