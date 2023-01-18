Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

App Store ve Play Store’da yer alan sahte ChatGPT uygulamalarına dikkat edin!

OpenAI’ın sık kullanılan popüler sohbet dil robotu ChatGPT’yi taklit etmeye çalışan pek çok sahte uygulama App Store ve Google Play Store’da yer alıyor. Uygulama normalde ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Sahte ChatGPT uygulamalarına dikkat edin! App Store ve Play Store’da abonelik ücreti istiyorlar!

    ÜCRET TALEP EDİLİYOR

    ChatGPT sorularınıza tıpkı bir insan gibi profesyonelce yanıt verebiliyor, ayrıca karmaşık matematik problemlerini çözebilir, makale yazabilir, yazılım geliştirebilir ve analizler yapabilir. Daha birçok özelliğe sahip olan ChatGPT OpenAI tarafından geliştirilmiş olan bir yapay zeka ve sadece beta sürümü kullanıcıya sunulmuş olmasına rağmen son derece rağbet görüyor.
  • Sahte ChatGPT uygulamalarına dikkat edin! App Store ve Play Store’da abonelik ücreti istiyorlar!

    Ancak son zamanlarda ortaya çıkan sonuçlara göre bazı kötü amaçlı insanlar popüler yapay zeka uygulamasını fırsat görerek insanları dolandırmaya çalışıyor. App Store ve Google Play Store’da çok sayıda sahte ChatGPT uygulaması olduğu anlaşıldı. Hatta bazı uygulamaların abonelik ücreti talep etti tespit edildi.
  • Sahte ChatGPT uygulamalarına dikkat edin! App Store ve Play Store’da abonelik ücreti istiyorlar!

    SAHTE MOBİL UYGULAMALAR DOLANDIRIYOR

    App Store’da yapılan bir aramada ‘Chat GPT Chat GPT AI WITH GPT-3” isimli bir uygulamanın üretkenlik kategorisinde en yüksek sırada yer aldığı ve ayrıca kullanıcılardan haftalık 7,99 dolar, yıllık ise 49,99 dolar istediği görüldü. Yapılan incelemeler sonucunda uygulamanın OpenAI ChatGPT ile bir alakası olmadığı da anlaşıldı.
  • Sahte ChatGPT uygulamalarına dikkat edin! App Store ve Play Store’da abonelik ücreti istiyorlar!

    YÜKSEK PUANLI GÖZÜKMESİ GÜVENİLİR OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR

    Uygulamanın ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra App Store’dan kaldırıldı. Bu tarz uygulamalar diğer mağazalarda da mevcut. Ayrıca ChatGPT ile alakası olmayan uygulamaların yüksek puanlara sahip olduğu belirtiliyor.
  • Sahte ChatGPT uygulamalarına dikkat edin! App Store ve Play Store’da abonelik ücreti istiyorlar!

    CHATGPT NASIL KULLANILIR?

    Popüler yapay zeka uygulamasının  şu anda mobil uygulama üzerinden kullanılması mümkün  değil. ChatGPT’ye sadece web tarayıcı üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz. ChatGPT’ye erişmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.