DeepMind CEO’su Demis Hassabis yaptığı bir açıklamada yapay zeka destekli olsa bile bu sohbet botlarının yanlış ya da uydurulmuş bilgileri kullanıcılara aktarabileceğini söyledi.

Yapay zeka uygulamalarının değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Hassabis, Sparrow’un Google gibi doğrulanmış bilgiler aktaracağını söylüyor.