Microsoft'un yapay zekâ platformlarından Sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı Eric Boyd, Azure OpenAI'nin Microsoft'un OpenAI ile ortaklığının genişletilmesinin bir parçası olarak genel kullanıma sunulduğunu yazdı. Azure OpenAI, GPT-3 ve Codex gibi dil araçlarının kullanılabileceği ve belirli görevlere uyarlanabileceği bir hizmet olarak dikkat çekiyor.

Microsoft tarafından web sitesindeki bir bolg yazısından yapılan açıklamada yapay zekâ robotu ChatGPT’yi yakında platformlarında kullanıma sunacağını belirtildi.

"TÜM ARAÇLARINA DAHİL EDİLECEK"

Teknoloji devinin, sohbet robotunu Azure OpenAI hizmeti aracılığıyla kullanıma sunmayı planladığı vurgulanıyor. Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, Salı günü İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'ndaki Wall Street Journal panelinde, teknoloji devinin ChatGPT gibi yapay zeka ürünlerini tüm araçlarına dahil etmeyi planladığını söyledi. Nadella, "Microsoft'un her ürünü, ürünü tamamen dönüştürmek için aynı AI yeteneklerinden bazılarına sahip olacak" dedi.

Microsoft, KPMG, Al Jazeera ve Moveworks gibi şirketlerin zaten Azure OpenAI hizmetini kullandığını vurguladı. Örneğin El Cezire, hizmeti çeviriler, bağlam ayıklama ve stil kılavuzunu uygulamak için kullanıyor.

10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM AÇIKLAMASI

Daha öncesinde 2019 yılında OpenAI’a 1 milyar dolarlık yatırım yapan Microsoft 2022'nin sonunda OpenAI'ye 10 milyar dolar yatırım yapmak için görüşmelerde bulunduğunu bildirdikten sonra ChatGPT açıklaması geldi.

Aralık ayının sonlarında, New York Times, Google'ın ChatGPT'in artan popülaritesi üzerine dahili bir "kırmızı kod" yayınladığını ve bazı yöneticilerin ChatGPT gibi bir şeyin sonunda Google'ın arama motorunun yerini alabileceğinden korktuğunu bildirdi.

DAVOS’TA LİDERLER YAPAY ZEKÂ KONUŞUYOR

Üretken yapay zekâ, birinin düşünebileceği ve bir metin kutusuna yazabileceği hemen hemen her içeriği icat edebilen teknoloji olarak yalnızca Silikon Vadisi'nde girişim yatırımı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumu'nun bu haftaki yıllık toplantısında Davos'ta da ilgi görüyor.

Yöneticiler, bir programlama asistanı olarak kullanımdan yapay zekâ ve askeri üstünlük için küresel yarışta ileriye doğru bir adım atmaya kadar, gelişmekte olan teknoloji için geniş kapsamlı uygulamalar ürettiler.

Davos’ta Fransız politikacı Jean-Noël Barrot, Sony Group Corp (6758.T) yöneticisiyle teknolojinin etkisi üzerine bir panel tartışmasına katılmayı planladığını bildirdi.

Cloudflare Inc CEO'su Matthew Prince, web sitelerini siber saldırılara karşı savunan ve diğer bulut hizmetleri sunan bir şirket, üretken yapay zekâyı ‘genç bir programcı’ veya ‘gerçekten iyi bir düşünce ortağı’ olacak kadar iyi gördüğünü vurguladı.

Palantir Technologies Inc CEO'su Alex Karp, hükümetlerin bir ordunun hareketlerini görselleştirmelerine veya işletmelerin tedarik zincirlerini incelemelerine yardımcı olan bir yazılım sağlayıcısı, diğer görevlerin yanı sıra, bu tür yapay zekânın askeri uygulamalara sahip olabileceğini söyledi.

Karp, Davos'ta Reuters'e verdiği demeçte, "Özerk bir şeyin sonuç üretebileceği fikri, temelde savaş için açıkça yararlıdır" dedi.

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT bir anda popülariteye ulaştı ve kendisine sorulan sorulara insan benzeri, ayrıntılı yanıtlar veriyor. Yüksek bir hızla popülaritesi artan ChatGPT bir yandan da arama motorlarının zarar görebileceğine dair endişeleri ortaya çıkarttı. Bir tür yapay zekâ robotu olan Chat GPT aşırı beğenilerek kısa süre içerisinde 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Yapay zekâ şirketi OpenAI, kasım ayının sonunda ChatGPT'yi başlatmış ve popülaritesinde meteorik bir artış görmüştü. Chatbot, beş gün içinde bir milyon kullanıcı topladı ve makale yazmaktan, sosyal medya gönderileri oluşturmaya, bazı kod türleri yazmaya kadar her şeyi yapma yeteneğiyle insanları çekti.

ChatGPT’nin bilinen en temel özelliği kullanıcının sormuş olduğu soruya göre gerçek zamanlı bir şekilde yanıtlar oluşturabilmesidir. ChatGPT kendisine sorulan akla bile gelmeyecek tüm sorulara yanıt veriyor, ifadeleri anlıyor ve doğal, akıcı bir şekilde cevap veriyor.