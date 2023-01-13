EN POPÜLER UYGULAMAR ARASINDA

ChatGPT’nin hemen hemen tüm dünyada fırtınası esiyor. Şuan da hala beta sürümünde olan uygulamanın bu halinde bile sağladığı özellikler, diğer uygulamaların bir adım ötesine geçti.

Yapay zeka teknolojilerinin yapabileceği performansı bizlere gösteren ChatGPT yakın gelecekte Google’a çok büyük bir rakip olacak gibi gözüküyor.