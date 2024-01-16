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        19 Mayıs ilçesinde ilkokulun bahçesine halı saha yapılacak

        19 Mayıs ilçesinde bir ilkokulun bahçesine halı saha yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:30 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:32
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        19 Mayıs ilçesinde ilkokulun bahçesine halı saha yapılacak
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        19 Mayıs ilçesinde bir ilkokulun bahçesine halı saha yapılacak.

        Cumhuriyet İlkokulu bahçesine halı saha tesisi kazandırmak için Spor Toto Teşkilat Başkanlığına başvuran 19 Mayıs Belediyesinin halı saha sözleşmesi, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk arasında imzalandı.

        İlçenin spor altyapısı konusunda eksiğinin bulunmadığını belirten Topaloğlu, "İlçemizde yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, 19 Mayıs Gençlik Kampı, Nebiyan Doğa ve İzcilik Kampı, kapalı tenis kortu, suni çim saha, spor salonu, kapalı halı saha tesisi ve halı saha tesislerine bir yenisini ekliyoruz. 2023 yılında projelendirdiğimiz Cumhuriyet İlkokulu Halı Saha Projemizi Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın destekleriyle hayata geçireceğiz." dedi.

        Topaloğlu, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş'a, Spor Toto Teşkilat Başkanı Öztürk'e teşekkür etti.

        19 Mayıs Belediyesi, halı saha tesisi için 31 Ocak saat 10.00'da 70 gün içinde iş teslimi şartıyla ihaleye çıktı.

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