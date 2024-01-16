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        Mefruşat mağazasının çatısı yandı

        SAMSUN'un Canik ilçesinde mefruşat mağazasının çatısında çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:15
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        Mefruşat mağazasının çatısı yandı
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        SAMSUN'un Canik ilçesinde mefruşat mağazasının çatısında çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

        Canik ilçesinde, Eski Sanayi Sitesi'ndeki mefruşat mağazasının çatısında dün akşam yangın çıktı. Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangını, yaklaşık 1 saatte söndürdü. Zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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