ABD'de seçim yarışı başladı: Eski ABD Başkanı Trump, Iowa'daki ön seçimleri kazandı
ABD'de 5 Kasım 2024'de gerçekleşecek başkanlık seçimleri yarış resmi olarak başladı. Geleneksel olarak Iowa'da başlayan ön seçim sürecinde Cumhuriyetçi aday adayları karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmanın kazananı eski ABD Başkanı Trump oldu
ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçim yarışı bugün başlarken, Iowa'da Cumhuriyetçi Partinin ön seçimlerini eski ABD Başkanı Donald Trump'ın rahat bir şekilde kazandığı bildirildi.
ABD'de başkanlık seçim yarışının geleneksel olarak başladığı Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi aday adaylarını karşı karşıya getiren ön seçimlerde oy sayım süreci sonuna yaklaşırken, sandıkların yüzde 91'inin açıldığı kaydedildi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Trump, rakipleri ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis'i geride bırakarak Iowa'da ipi göğüsledi. Haley ile DeSantis'in ikincilik koltuğunu kazanabilmek için kesin sonuçları beklediği bildirildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre Trump, bu eyaletteki oyların yüzde 51'inden fazlasını alırken, yarışın galibi olarak ilan edildi. DeSantis yüzde 21, Haley ise yüzde 19 düzeyinde oy sayım sürecini takip ediyor.
TRUMP: IOWA'NIN MUHTEŞEM HALKINA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM
Sonuçların ardında konuşan Trump, "En önemlisi Iowa'nın muhteşem halkına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten artık herkesin, ülkemizin bir araya zamanının geldiğini düşünüyorum. İster Cumhuriyetçi, ister Demokrat, ister liberal, ister muhafazakar olsun, bir araya gelmek istiyoruz" dedi.
SON ÖN SEÇİMLER 8 HAZİRAN'DA
ABD'de 15 Ocak'ta Iowa'da başlayan ön seçim süreci, 8 Haziran'daki son ön seçimlerle tamamlanacak ve 50 eyalet ile bağlı bölgelerde halk hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Partinin aday adayları arasından tercihini yapacak.
Temmuz ve ağustos ayındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti başkanlık seçimleri için resmi adaylarını belirleyecek.
5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturacak.