ABD'de seçim yarışı başladı: Eski ABD Başkanı Trump, Iowa'daki ön seçimleri kazandı

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Kesin olmayan sonuçlara göre Trump, bu eyaletteki oyların yüzde 51'inden fazlasını alırken, yarışın galibi olarak ilan edildi. DeSantis yüzde 21, Haley ise yüzde 19 düzeyinde oy sayım sürecini takip ediyor.

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TRUMP: IOWA'NIN MUHTEŞEM HALKINA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM Sonuçların ardında konuşan Trump, "En önemlisi Iowa'nın muhteşem halkına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten artık herkesin, ülkemizin bir araya zamanının geldiğini düşünüyorum. İster Cumhuriyetçi, ister Demokrat, ister liberal, ister muhafazakar olsun, bir araya gelmek istiyoruz" dedi.