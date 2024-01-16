İran Devrim Muhafızları, Irak'ın Erbil kentine saldırdığını duyurdu Irak'ın Erbil kentinde birçok noktada füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği belirtildi. Erbil Havalimanı, patlamalar nedeniyle hava trafiğini durdurdu. İran Devrim Muhafızları, saldırıları üstlendi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, başta ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.

Sosyal medyada, saldırının düzenlendiği bölgelerde bulunan evlerin camlarının sarsıldığı, havada füze ve İHA’ları engellemek için kullanılan C-RAM sistemine dair görüntüler paylaşıldı.

İran Devrim Muhafızları Irak'ın Erbil kentinde casusluk merkezlerine ve İran karşıtı terörist grupların noktalarına balistik füzelerle saldırdıklarını açıkladı. Mossad hedeflerinin vurulduğu bildirildi.

Açıklama şöyle:

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"İran'ın düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına yanıt olarak casus ve teröristlerin karargahları, gece yarısı Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi. Operasyonun detayları daha sonra açıklanacak."

Devrim Muhafızları Ordusu konuyla ilgili yayımladığı ikinci yazılı açıklamasında, "Son dönemdeki terör saldırılarıyla bağlantılı liderlerin ve kilit unsurların toplanma yerleri, özellikle Suriye'de işgal altındaki bölgelerdeki DEAŞ terör örgütü tespit edilerek bir dizi balistik füze fırlatılarak imha edildi." denildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerine hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara işaret edildi. ​​​​​​​

"ABD ÜSLERİ ZARAR GÖRMEDİ"

Reuters'a konuşan iki ABD yetkilisi, saldırılarda ABD üslerinin zarar görmediğini bildirdi.

Irak güvenlik kaynakları bir roketin üst düzey bir Kürt istihbarat yetkilisinin evine, diğerinin ise bir Kürt istihbarat merkezine düştüğünü söyledi. Kaynaklar, üç roketin de önde gelen bir Kürt işadamının evine düştüğünü ve işadamının öldüğünü söyledi.

İki tıbbi kaynak, patlamaların ardından dört ölü ve çok sayıda yaralı sivilin yerel bir hastaneye getirildiğini belirtti.