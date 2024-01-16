4 Şurada Paylaş!







"OĞLUMUN ÖYLE BİR İSTEĞİ OLMADI"



Ahu Yağtu, muhabirlerin, "Oğlunuz Kemal'in, eski eşiniz Cem Bey'in tatilde size eşlik etmesi yönünde isteği oldu mu?" sorusuna, "Öyle bir isteği olmadı" yanıtını verdi.

5 Şurada Paylaş!







"NAFAKA DAVASI DEVAM EDİYOR" 10 Mart 2012'de evlenen Cem Yılmaz - Ahu Yağtu çifti, 31 Aralık 2013'te boşanmıştı. Yılmaz, boşandıktan sonra eski eşiyle nafaka krizi yaşamıştı.



Cem Yılmaz'ın nafakayı, 10 bin dolardan mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürmesinin ardından Yağtu, karara itiraz etmiş ve İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu. Ahu Yağtu’nun itirazını kabul eden İstinaf Mahkemesi, nafakayı tekrar 10 bin dolar olarak düzenlemişti.



Ahu Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili soruları ise, "Nafaka davası henüz sonuçlanmadı. Dava süreci devam ediyor. Kendisine de sorarsınız karşılaştığınızda" diyerek cevapladı.

6 Şurada Paylaş!







"GÜLMEDİM, KOMİK DEĞİL" DEMİŞTİ



Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Levent'teki villasını 100 milyon TL'ye satacağı yönündeki iddialara sitem etmişti. Yılmaz; "Bugün tuhaf bir şekilde curcuna yapılan fotoğraf, drone çekimi vs ile haber yapılan 'Evini satıyor' haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü" ifadelerini kullanmıştı.



"Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba?" diye soran Cem Yılmaz, tepkisini, "Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne? O kısmı enteresan… Gülmedim, komik değil" sözleriyle dile getirmişti.



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler