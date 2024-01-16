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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

        Son dakika haberi Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

        Mersin Aydıncık'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, bariyere çarpıp devrildi. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 30 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 06:13 Güncelleme: 16.01.2024 - 06:52
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        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
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        Mersin'in Aydıncık ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

        BARİYERE ÇARPIP DEVRİLDİ

        Marmaris'ten Mardin'e giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Mersin'in Aydıncık ilçesinde D-400 karayolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp devrildi.

        ÖLÜ VE YARALILAR VAR

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirledi.

        Yaralılar ambulanslarla Aydıncık Devlet Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

        VALİ PEHLİVAN'DAN AÇIKLAMA

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yazılı açıklamasında, kazanın Mersin-Antalya yolunda il merkezine yaklaşık 170 kilometre mesafede ve saat 01.15 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

        Vali Pehlivan, şunları kaydetti:

        "Mersin istikametine doğru 40 yolcu ve 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 30 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilçelerimizdeki ve il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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