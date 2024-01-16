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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama NETFLIX'TE BÜYÜK ZAM! Netflix paketlerine yüzde 30 zam geldi! Netflix ücreti ne kadar oldu? En düşük Neftlix paketi ne kadar? - Teknoloji Haberleri

        Netflix'e büyük zam, işte yeni fiyatlar...

        Önde gelen dizi ve film platformlarından Netflix'in paket fiyatlarına yüzde 30'a varan zam yapıldı. En yüksek paket fiyatı 229,99 TL'ye ulaştı. İşte Netflix'in yeni paket fiyatları...

        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 16.01.2024 - 10:05 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:06
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        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
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        Geçtiğimiz yıl, (2023'te) önde gelen platformlardan Netflix'e birden fazla kez zam yapılmış ve bu zamların oranı yüzde 40'ın üzerine çıkmıştı. 2023'teki bu zamlara ve döviz kurlarındaki değişim ile birlikte yıl sonlarına doğru ABD fiyatlarının artışı da eklenince yeni bir zammın da kapıda olduğu bir süredir konuşuluyordu.

        Netflix'ten bir zam daha!
        Netflix'ten bir zam daha! Haberi Görüntüle

        EN DÜŞÜK PAKET 100 TL'Yİ GEÇTİ

        2024'ün il ayına Netflix de ciddi bir zamla girdi. Bu yeni zam paketler arasında yüzdelik değişimler göstermekle birlikte yüzde 20 ila 30 arasında bir orana denk geldi. En düşük paket fiyatı 99,99 TL'den 119,99 TL'ye yükseldi.

        2024’ün ilk zammı kapsamında tüm plan fiyatları şu şekilde oldu... Temel plan aylık 119,99 TL, Standart plan 176,99 TL, Özel plan ise 199,99 TL'den 229,99 TL'ye çıktı.

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