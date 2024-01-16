Galatasaray-Kayserispor maçında gol iptali ve penaltı kararları doğru mu? Eski hakemler yorumladı

Deniz Çoban: Temas topa, rakibe değil. Hakem yanılmış olabilir, zor bir pozisyon. VAR neden karışmadı? Maçın sonunda karışıyor ama buna karışmıyor. Kritik haftalara giriyoruz, insanlar her şeyin altında bir şey arıyor. Tartışmalardan uzak atamalar yapmalıyız. Bu pozisyonda asla faul yok ve VAR devreye girip, golü verdirmeliydi.

3 Şurada Paylaş!









Bahattin Duran: Halil topa en doğru şekilde uzanmış ve topla oynamış. Endoğru hamleyi yaparak temiz bir şekilde topla oynadı, sonrasında rakibinin ayağına hafif bir teması olabilir. Ancak temiz bir şekilde topu aldı. Hakem ve VAR'ın kararı yanlış. Hiçbir Kayserisporlu oyuncu faul beklemedi, bu ölçü değil. Kayserisporlular golü yedikleri için üzüldü. VAR müdahalesi ile bu düzeltilmeliydi. VAR'ın elinde topla oynamaya dair net bir kanıt var.