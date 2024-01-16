Galatasaray-Kayserispor maçında gol iptali ve penaltı kararları doğru mu? Eski hakemler yorumladı
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından beIN Trio ekibi ve eski hakemler, hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarını değerlendirdi. İşte tartışmalı pozisyonlar için yapılan yorumlar...
SORU: Halil ile Attamah'ın mücadelesinde faul kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Burada faul yok, hakemin kararı yanlış.
Deniz Çoban: Temas topa, rakibe değil. Hakem yanılmış olabilir, zor bir pozisyon. VAR neden karışmadı? Maçın sonunda karışıyor ama buna karışmıyor. Kritik haftalara giriyoruz, insanlar her şeyin altında bir şey arıyor. Tartışmalardan uzak atamalar yapmalıyız. Bu pozisyonda asla faul yok ve VAR devreye girip, golü verdirmeliydi.
Bahattin Duran: Halil topa en doğru şekilde uzanmış ve topla oynamış. Endoğru hamleyi yaparak temiz bir şekilde topla oynadı, sonrasında rakibinin ayağına hafif bir teması olabilir. Ancak temiz bir şekilde topu aldı. Hakem ve VAR'ın kararı yanlış. Hiçbir Kayserisporlu oyuncu faul beklemedi, bu ölçü değil. Kayserisporlular golü yedikleri için üzüldü. VAR müdahalesi ile bu düzeltilmeliydi. VAR'ın elinde topla oynamaya dair net bir kanıt var.
Fırat Aydınus: VAR'ın elinde 'Faul değil' diyebileceğimiz şekilde bir görüntü, kanıt yok. VAR bu yüzden karışamıyor. Atilla Karaoğlan faul olarak gördü ama 'Neden faul verdin?' diye sorgulamam. Benim futbol anlayışıma göre faul yok. Önce topa vuruyor, sonra rakibine teması var. Atilla Karaoğlan'In vereceği her karar saygı duyuyorum.
Erman Toroğlu: Halil'in ayağı topa vurmadan önce rakibine değiyor. Galatasaray'ın golünün iptal kararı doğru.
SORU: Kayserispor lehine verilen penaltı kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: VAR'ın karışması doğru. Penaltı kararını da doığru buluyorum.
Deniz Çoban: Hakem temas görmüş ve korner verdi. Ancak VAR doğru şekilde çağırdı. Kaleye giden topa elle müdahale kuralı değişti. Futbolun doğasında bir hamleyse, kasıtlı bir elle oynama değilse sarı kart gösterilmiyor.
Bahattin Duran: VAR çok iyi yakaladı. Doğru bir penaltı kararı.
SORU: Zaha'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?
Bülent Yıldırım: Zaha, Fred'in yaptığı gibi ayağını genişletti ve teması sağladı. Attamah dikkatsiz olsa ve dizi çıkarsa penaltı olurdu. Ancak burada normal bir temas var.
Deniz Çoban: Bence penaltı yok. Hakem penaltı çalsa, VAR karışamazdı.
Bahattin Duran: Kayseerisporlu oyuncunun teması var ama penaltı olacak bir temastan söz edemeyiz.
SORU: 81. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltı kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Hakem hücum faul verdi. VAR şu şekilde devreye girer; iki koluyla sararsa ve formayı tutarsa. Formayı tutmuş, uzatmış mı? Orası tartışmalı. VAR inisiyatif almış. Bu maçta bir inisiyatif alınacaksa, Halil ile Attamah'ın pozisyonunda devreye girerdiniz. Forma tutmayı VAR gösteriyor ama uzadığını gösteremiyor. Barış Alper gitmeye çalışıyor, Hasan Ali düşmesine sebep oluyor. Barış doğal düşüyor ve ayakları yerden kesiliyor. Penaltıda şüphe yok ama VAR'ın bu müdahalesi tartışılacaktır. İnisiyatif alındığı için eleştirmiyorum.
Bülent Yıldırım: Penaltıda şüphem yok. Barış Alper etkili bir şekidle çekilip, düşürülmüş. HAsan Ali Kaldırım net bir şekilde tutuyor. VAR'ın karışması ve sarı kart doğru. Sportmenliğe aykırı faul.
Bahattin Duran: Bu pozisyona kesinlikle VAR müdahalesi olmaz. Net bir kanıt yok. Sana göre, bana göre pozisyon. Ceza sahası içinde ve dışında bu tip tutmalar, itmeler onlarca kez oluyor. Barış Alper biraz abartıyor. Oyunun devam etmesi bence normal. Hakem kendi penaltı verse, sess çıkarmam. VAR müdahalesini kabul etmiyorum.
Erman Toroğlu: Hasan Ali Kaldırım, Barış Alper'i tutuyor. Hasan Ali çanak tutarsan hakem penaltıyı verir.
Fırat Aydınus: İki elle tutmalarda VAR'ın devere girmesi söyleniyor. Barış, Hasan Ali'yi tutuyor mu, çekiyor mu? Hayır. Hasan Ali hem sağ eliyle omuz kısmından, hem sol eliyle koltuk altında bir kuvvet uyguluyor. Bu kuvvet bir çekme olmasa bile giden bir oyuncunun gitmesini engelliyor. Bunu devam ettirerek yapıyor. İki elle hamlesi ve devam ettirmesi nedneiyle pozisyon penaltı.