Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!

Antalya'da 2’si tutuklu, 4 sanığın, sigara istedikleri paramedik oğlu Hamit Aras'ı (30) döverek öldürmesine ilişkin yargılandıkları davanın duruşmasında anne Şükriye Tavşan, olaya ilişkin görüntüleri izleyince gözyaşına boğuldu.

DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, 17 yaşındaki 3 sanığın yaş tespitinin yapılması için doğum belgelerinin getirilmesine ve olay anına ait görüntülerin iyileştirilmesi amacıyla bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Olay, geçen yıl 2 Mart gecesi Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Muratpaşa 5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli paramedik Hamit Aras, ramazan ayının ilk sahurunu bir arkadaşıyla yaptı. Arkadaşının 'Bende kal' teklifini kabul etmeyip, evine dönmek üzere yola çıkan Aras, taksiyle Doğu Garajı bölgesine geldi. Aras, evine yaklaşık 150 metre kala araçtan inip yürümeye başladı. Savaş İncioğulları (21), İsmail S. (16), Gökhan A. (17) ve Muhammet E.K. (17), Hamit Aras'ın yolunu kesip sigara istedi. Aras, sigara kullanmadığını söyledi. Bu cevabın ardından Aras’a saldıran grup, başına vurup yere düşürdü. Başını kaldırıma çarpan Aras, bilincini kaybetti. Sırt çantasını gasbedip cep telefonunu alan şüpheliler, ardından çantayı yakıp kaçtı.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianameyle Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Kasten öldürme' ve 'Yağma' suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Savaş İncioğulları, Muhammet E.K. ve tutuksuz sanık İsmail S. yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık Gökhan A. ise duruşmaya katılmadı. Tutuksuz sanık İsmail S. savunmasında, “Olay yerinde Muhammet E.K., maktulden sigara istedi. Ben o sırada Gökhan’la sohbet ediyordum. Bu esnada Savaş, maktule ‘Ne bakıyorsun lan’ diye bağırdı. Savaş ile Emir yürümeye devam ediyordu. Emir, maktule yumruk savurdu. Maktul, Savaş’a çarpıp yere düştü. O an şoka girdim ve geri dönerek uzaklaşmaya başladım. Bu sırada Muhammet E.K. çantayı aldı, koşmaya başladılar. Biz Gökhan’la arkadan yürüyorduk. Muhammet, Savaş’a, ‘Telefonu niye aldın?’ dedi. Savaş da ‘Verelim telefonu’ dedi. Gökhan’la birlikte geri döndük, maktul hala yerde yatıyordu. Olay yerindeki bir ağabeyden 112’yi aramasını istedik. Ambulans ekibine yardım ettik. Polislere gerekli bilgileri verdikten sonra otobüs durağına gittik. Orada Savaş ve Muhammet’le karşılaştık. Gökhan, Muhammet’e sinirlenip yumruk attı. ‘Niye vuruyorsun adama?’ dedi. Ertesi gün polisler ikametime geldi, gerekli bilgileri verdim. Gökhan, Savaş’la birlikte evinden teslim oldu. Muhammet’in evine de polisleri ben götürdüm" dedi.

REKLAM

"CAHİLLİĞİMLE BİR TANE YUMRUK ATTIM"

Maktule yumruk atarak düşmesine neden olan Muhammet E.K. ise “Böyle bir şey olmasını istemezdik. Sigaram yoktu, maktulden istedim. Maktul bana sigara kullanmadığını belirterek, ‘Tatlı çocuksun, gel sana marketten sigara alayım’ dedi. Ben de söylediklerini yanlış anladım. Arkadaşlarımın da benimle dalga geçtiğini düşündüm. Sonra maktulle aramızda tartışma başladı. Çocuk aklım ve cahilliğimle bir tane yumruk attım. O gün hap kullanmıştım. Maktulle konuşmamız 5-10 saniye sürdü" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN ANNE, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Saldırı anına ait görüntüler, duruşma salonunda izletildi. Hamit Aras'ın annesi Şükriye Tavşan, gözyaşlarına hakim olamayınca izleyiciler de ağlamaya başladı. ‘Artık dayanamıyorum’ diyerek ağlayan Tavşan, en ağır ceza talebini yineledi.

"BU ÇOCUKLARA İNSAN DİYEMEM"

Şükriye Tavşan, “Ben acılı bir anneyim. Oğlumun hayaliyle yaşıyorum. Bu sanıkları asla affedemem. Bu insanlar benim çocuğumdan ne istemişler? Benim çocuğum sigara kullanmadığı halde, ‘Parasını vereyim alın’ demiş. Oğlumun suçu neydi? Ben bu sanıklara tokat atmak istiyorum, içim soğumuyor. Tek başıma yaşayan bir kadınım. Her güne uyanabilmek için dua ediyorum. Bu çocuklara insan diyemem. Benim güzelim, küfrün ne demek olduğunu bilmeyen çocuğumu öldürdüler. Bütün ifadeleriniz yalan. 18 yaşından küçük olan çocuklar için de ceza istiyorum" dedi.