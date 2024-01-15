Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.044,02 %0,72
        DOLAR 29,9953 %-0,30
        EURO 32,8946 %-0,17
        ALTIN 1.980,88 %-0,03
        FAİZ 41,18 %0,59
        GÜMÜŞ GRAM 22,40 %-0,07
        BITCOIN 42.832,00 %0,74
        GBP/TRY 38,2296 %-0,35
        EUR/USD 1,0952 %0,00
        BRENT 78,15 %-0,18
        ÇEYREK ALTIN 3.238,73 %-0,03
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi - İş-Yaşam Haberleri

        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı vatandaşların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indirdiklerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 21:32 Güncelleme: 15.01.2024 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifiyle ilgili, "İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        twitter

        Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirtti.

        Açıklamasında, "İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz." ifadesini kullanan Işıkhan, sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indirileceğini anımsattı.

        TEŞVİK BAŞVURU SÜRELERİ UZATILACAK

        Teşvik başvuru sürelerinin uzatılacağını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

        "Nitelikli ve belgeli iş gücü sağlamak için mesleki yeterlilik belgesi olan vatandaşlarımız ile özel politika gerektiren kadın ve gençlerimizin istihdama katılmalarına destek oluyoruz. 31 Aralık 2025 tarihine kadar uygulanmaya devam edecek ve 54 aya kadar faydalanılabilecek teşvik süresi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılabilecek. Böylelikle vatandaşlarımız için oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyoruz."

        Işıkhan, işçi ve işverenlerin yanında olduklarını ifade ederek, "Kayıtlı istihdamın korunması ve istihdamın artırılması için işverenlerimize destek oluyoruz. Asgari Ücret Desteğini bu sene itibarıyla 700 Türk lirasına çıkarıyoruz." açıklamasında bulundu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Cezası belli oldu
        Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Cezası belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        TFF'den Jehezkel ve Karzev için karar!
        TFF'den Jehezkel ve Karzev için karar!
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        İsmail Kartal tarihe geçti
        İsmail Kartal tarihe geçti
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Sagiv Jehezkel ülkesine döndü!
        Sagiv Jehezkel ülkesine döndü!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"