Suriye Cumhurbaşkanı Şara Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Ankara'ya gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini (2 Şubat 2025) Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti. Şara'nın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından ikinci ziyareti Türkiye'ye olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17:00 sularında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara'yı resmi törenle karşılayacak. İkili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Şara ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye'deki son gelişmelerin bütün boyutlarıyla ele alınacağını belirten Altun, şunları kaydetmişti:

"Ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz."

MİT BAŞKANI KALIN İKİ KEZ SURİYE'YE GİTTİ

Diğer yandan 8 Aralık'ta rejimin devrilmesinden 5 gün sonra Suriye'ye giden MİT Başkanı İbrahim Kalın, 26 Ocak günü Suriye'ye ikinci ziyaretini gerçekleştirmiş ve Ahmed Şara ile bir araya gelmişti. Kalın, Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile de görüşmüştü.

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FİDAN'IN ZİYARETİ

Esad sonrası Suriye ile diplomatik ilişkilerini sıcak tutan Türkiye'nin bu dönemde Şam'a ikinci önemli ziyareti de Dışişleri Bakanı düzeyinde olmuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Aralık’ta gittiği Şam'da Ahmed Şara ile bir araya gelerek Suriye'nin yeniden inşası ve terörle mücadele konusunda önemli mesajlar vermişti. Şara Kalın gibi Fidan'ı da sıcak karşılamış ve iki isim Esad rejiminde sivillere yasak olan Kasyun Dağı’nda çay içmişti.