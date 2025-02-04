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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Beşiktaş - Kırklarelispor maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Beşiktaş - Kırklarelispor maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş - Kırklarelispor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-Beyazlılar kupaya 3 puanla başlarken Kırklarelispor ise ilk maçında berabere kaldı. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.02.2025 - 19:02 Güncelleme: 04.02.2025 - 19:45
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        STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı

        HAKEM: Ozan Ergün

        SAAT: 20.30

        YAYIN: A Spor

        Beşiktaş: Ersin, Onur Bulut, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Salih, Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Semih, Mustafa.

        Kırklarelispor: Mızhat Burak, Raşit, Bedirhan, Erdoğan, Oğuz, Erdem, Semih, Taşkın, Okan, Eray, Denizhan.

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Nesine 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor.

        Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        Kupaya 2. turda dahil olan Kırklarelispor, sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor (2-0), Yeşil Yalova FK (4-0), Yeni Mersin İdman Yurdu (2-0) ve Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u (2-0) yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.

        Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı.

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        Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor.

        KIRKLARELİSPOR İLE İLK MAÇ

        Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya geliyor.

        Siyah-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılarla ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşıyor.

        ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA

        Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçını evinden uzakta oynuyor.

        Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yapılan açıklamayla mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.

        SON 2 MAÇTA 2 KUPA

        Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son iki karşılaşmada 2 kupa kazanmayı başardı.

        Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, 11. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

        Bu sezon başında ise Turkcell Süper Kupa'da yine aynı statta Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-0 yenerek kupaya uzanmıştı.

        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta Kırklarelispor karşısında birçok oyuncu formasından uzak kalıyor.

        Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov'un kupa maçında forma giyemiyor.

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