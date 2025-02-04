CHP'deki adaylık tartışmasında peş peş açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi'nde son günlerde adaylık Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması ortaya çıktı. İlk olarak CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada adaylık için ön seçime gidileceğini kaydetti.

ÖZEL'DEN ÖN SEÇİM AÇIKLAMASI

Özel, Cumhurbaşkanı adayının parti üyeleri tarafından belirleneceğini ifade ederek, "Adayımızı elbette hepimiz sayıları 1.6 milyona yaklaşan cesur yürekle birlikte belirleyeceğiz. 'Ben Cumhurbaşkanı adayımı belirlemek istiyorum' diyenlere sesleniyorum. Bundan sonraki Cumhurbaşkanını belirlemeye varsanız hepinizi baba ocağına bekliyoruz. Partiye üye olan herkes cumhurbaşkanını belirlemek için oyunu verecektir" dedi.

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YAVAŞ: BEN SADECE ADAYLIĞI ERKEN BULUYORUM

CHP liderinin açıklamalarından bir hafta sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılması planlanan ön seçim hakkında konuştu. Yavaş, "Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun. Daha geniş konuşuruz" dedi.

Yavaş konuşmasında, "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil; o zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir. Öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken, adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması gerektiği kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU: BUNLAR PARTİ İÇİ MESELELERDİR

Yavaş'ın açıklamalarından 1 gün sonra da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık tartışmalarına değindi.

İmamoğlu katıldığı bir programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 'Aday belirleme için henüz çok erken, o zamana kadar her şey değişir' sözlerinin hatırlatılması üzerine şu yanıtı verdi:

"Açıkçası şu an partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim, tarihidir. Bu bir demokratik devrimdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti sürecinde, ilk kez halk, kendi partisinin adayını, sandığa giderek seçme eğilimini ortaya koyma gayreti içerisindedir. Bu demokratik devrimi yürekten destekliyorum, gönülden destekliyorum. Değerli başkanımız Mansur Yavaş'ın bakışı ya da görüşü farklı olabilir. Ama yine de biz konuşuruz. Bunlar, parti içi meselelerdir. En doğruyu buluruz, en doğru yolu buluruz. Bütün ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci, birlikte tarifleriz. Tariflemek zorundayız. "