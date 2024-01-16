Spor yazarları Galatasaray'ın Kayserispor maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "G.Saray, kolayı zora çevirdiği maçta son dakikalardaki penaltı golüyle 3 puanı kazandı. Galatasaray'ın dün gece için en büyük şansı, Kayserispor'un son haftalarda büyük düşüş içinde olması... Sonrasında yoğun bir baskı, duran toplar, Okan Buruk'un hamleleri, kaçan pozisyonlar ve en sonunda Hasan Ali'nin hediyesiyle kazanılan penaltı ile Mertens kara bulutları dağıttı. Tete ise sahada yok. Okan Buruk, Tete'ye nasıl o kadar dakika tahammül etti anlamakta zorluk çekiyorum."

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"TEDBİR ALMASI LAZIM"

OSMAN ŞENHER/MİLLİYET: "Kendi sahanda ve seyircin önünde oynuyorsun, tribünlerden müthiş bir destek var. Buna rağmen bu kadar zorlanarak galip geliyorsan Okan hocanın buna tedbir alması lazım. Zaha, Zaha diyoruz... Sezon başı methiyeler yazdık. Taraftar yöneticileri kral ilan etti. Ama ben o Zaha’ya bakıyorum. Herhalde bir yanlışlık var diyorum. Bizim düşündüğümüz Zaha değil bu... Bu kadar top kaybıyla oynarsa aklımıza böyle şeyler gelir. Bana sorsalar ‘solda Kerem Aktürkoğlu mu Zaha mı’ diye, hiç düşünmeden Kerem Aktürkoğlu derim. Bu futbolcular biraz olsun hücumu düşünmez mi? Sadece rakip atakları kesmek için mi o formayı giyiyorlar? Hadi Torreira iyi bir kesici, Ndombele’nin Kerem Demirbay’dan veya Kaan Ayhan’dan ne farklılığı var. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan ilk yarıda Mertens’in attığı net golü, gol öncesi faul var diye iptal etti. Bence gol nizamiydi."