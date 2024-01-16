İzlanda'da 1 ay içinde ikinci kez yanardağ patlaması yaşandı: Tehlike bitti mi?

Johannesson, uzun süredir uykuda olan volkanik sistemin uyandığını ve Reykjanes Yarımadası'nda korkutucu çalkantılı bir dönemin başladığını belirtti.

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Lav akıntıları Grindavik'te bazı evlere ulaşmış, ancak kasaba daha önce boşaltıldığı için kimsenin tehlikede olmadığı ifade edilmişti.