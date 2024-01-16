İzlanda'da 1 ay içinde ikinci kez yanardağ patlaması yaşandı: Tehlike bitti mi?
İzlanda'da yaklaşık bir ay içinde yaşanan ikinci yanardağ patlamasıyla gözler yeniden başkente 40 km uzaklıktaki Grindavik kasabasına çevrilirken, İzlanda Cumhurbaşkanı "doğanın muazzam gücüyle" savaştıklarını söyledi
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Grindavik kasabası yakınlarında bir aydan kısa süre içinde ikinci kez yanardağ patlamasının yaşanmasının ardından evler alev almıştı.
İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson, doğanın muazzam gücüyle savaştıklarını söyledi.
TEHLİKE GEÇTİ Mİ?
Bilim insanları dün patlamanın gücünün azaldığını ancak tehlikenin sona erdiğini söylemek için çok erken olduğunu söyledi.
"KORKUTUCU ÇALKANTILI BİR DÖNEM"
Johannesson, uzun süredir uykuda olan volkanik sistemin uyandığını ve Reykjanes Yarımadası'nda korkutucu çalkantılı bir dönemin başladığını belirtti.
Lav akıntıları Grindavik'te bazı evlere ulaşmış, ancak kasaba daha önce boşaltıldığı için kimsenin tehlikede olmadığı ifade edilmişti.
18 ARALIK'TA PATLAMA YAŞANMIŞTI
İzlanda Meteoroloji Ofisinin (IMO) 18 Aralık'ta Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağın patladığını belirtmişti.
Bu, 2021'den bu yana bölgede yaşanan beşinci patlama oldu.
11 KASIM'DA ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ
İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.
Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.