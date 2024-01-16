İzmir'de patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü İzmir'de bir güzellik merkezinde, eşini başka erkeklerle görüştürdüğünü iddia ettiği kuaförü boynundan ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldüren zanlı, olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu

İzmir'in Buca ilçesinde, bir güzellik merkezinde M.A. (45) eşini başka erkeklerle görüştürdüğü iddiası ile tartıştığı Sercan Çelik'i (34) boynundan ve kalp bölgesinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası polis ekiplerini bekleyen şüpheli, suç aleti ile birlikte teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Menderes Caddesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre M.A, eşinin sahip olduğu güzellik merkezine gelerek, kadın kuaförü olduğu belirtilen Sercan Çelik ile tartışmaya başladı.

BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

İkili arasındaki gerginlik, kavgaya dönüştü. Bu sırada M.A, bıçakla saldırdığı Çelik'i boyun ve göğüs bölgesinden yaraladı. Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışan Çelik, yardım istemek amacıyla sokağa çıkmaya çalışırken, aldığı yaraların etkisiyle merdivenlerde yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerinde bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde bekleyen cinayet zanlısı M.A'yı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Çelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Güzellik merkezine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirirken, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, detaylı incelemede bulundu. Şüpheli M.A, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sercan Çelik'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİNİ BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜŞTÜRDÜĞÜ İDDİASI Cinayet şüphelisi M.A'nın ilk ifadesinde, Sercan Çelik'in eşini başka erkeklerle görüştürdüğünü bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.