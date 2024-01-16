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DHA'nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla 2023'te gerçekleştirilen operasyonlarda 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.