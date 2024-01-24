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        Balıklıgöl'de yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

        Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, sömestir yoğunluğu dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:25 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:40
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        Balıklıgöl'de yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
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        Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, sömestir yoğunluğu dikkati çekiyor.

        Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, ara tatili fırsat bilen misafirlerce ziyaret ediliyor.

        Kent sakinlerinin yanı sıra farklı illerden gelen ziyaretçiler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip mekanda tarihle iç içe vakit geçiriyor.

        Şehrin simgesi yerleşkede balıklara yem atanlar, bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

        Ziyaretçilerden Enes Ertürk, arkadaşlarıyla Şanlıurfa'yı görmek için geldiklerini söyledi.

        Havanın gezmek için güzel olduğunu aktaran Ertürk, ilk defa geldikleri kenti beğendiklerini ifade etti.

        Fatih Ersarı da havanın güzel olmasını fırsat bilerek Şanlıurfa'ya geldiklerini anlattı.

        Televizyondan gördüğü Şanlıurfa'ya ilk kez geldiğini belirten Ersarı, kentin çok güzel olduğunu dile getirdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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