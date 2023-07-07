Saraçhane'de 3 mezar steli parçası bulundu

7 Şurada Paylaş!







Polat, İstanbul'un arkeoloji müzelerine çok özel bir seri kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

8 Şurada Paylaş!







"Özellikle bir kadın figürünün yer aldığı stelde İstanbul'un kent tarihinde Geç Roma dönemi, 5'inci ile 3'üncü yüzyıl arasında tarihleyebileceğimiz bir eser grubu bulmuş olduk. Tabii tarihi buluntular, arkeolojik çalışmalar her zaman insanla anlamlı.Burada belki 1700, 1500 yıl önce bir mezar steli ya da birkaç hafta önceki çalışmalarda Pan heykeli, ondan önce Asklepios heykeli gibi buluntular bulduk.