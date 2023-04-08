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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi | 'Sarılar' suç örgütüne operasyon! Çete lideri ve 58 kişi tutuklandı!
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'Sarılar' suç örgütüne operasyon! Çete lideri ve 58 kişi tutuklandı!

Adana merkezli 5 ilde, 'Sarılar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 105 şüpheliden, örgüt lideri Kenan Sarı´nın da aralarında olduğu 59'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çeteye ait evlerde yapılan aramalarda ise adeta 'cephanelik' bulundu

Son dakika haberi | 'Sarılar' suç örgütüne operasyon! Çete lideri ve 58 kişi tutuklandı!
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DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Nitelikli yağma', 'Uyuşturucu ve silah ticareti' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' gibi 71 ayrı suça karışan, kendilerini 'Sarılar' olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti.

5 İLDE 105 ADRESE BASKIN YAPILDI

DHA'da yer alan habere göre polis, liderliğini Kenan Sarı'nın yaptığı belirlenen örgüt üyelerine yönelik, 4 Nisan'da Adana merkezli 5 ilde, 105 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

ÇETE LİDERİ REZİDANSTA YAKALANDI

Operasyonda Kenan Sarı saklandığı Seyhan ilçesindeki rezidansta, diğer 104 şüpheli de adreslerinde gözaltına alındı.

12 RUHSATSIZ TABANCA 3 AV TÜFEĞİ BULUNDU

Adreslerdeki aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız 12 tabanca, 3 av tüfeği, 745 uyuşturucu hap, 1 kilo 655 gram esrar ele geçirildi.

59 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kenan Sarı'nın da aralarında bulunduğu 59'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 39'u adli kontrol şartı, 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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