Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Şeyhmuz Tatlıcı katılmadı. Şikayetçi Melisa Tatlıcı ise duruşmada hazır bulundu. Şikayetçi olduğunu belirten Melisa Tatlıcı, “Her şey fazlası ile doğrudur. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Şeyhmus Tatlıcı hakkında eşi Melisa Tatlıcı’ya karşı Maslak’ta yaşadıkları ortak konutta, “Hakaret”, “Cinsel saldırı”, “Tehdit” ve “Kasten yaralama” suçlarını işlediği gerekçesi ile dava açıldığını hatırlattı.

TEDBİR KARARI ALDIRDI

Savcı mütalaasının devamında dava konusu eylemlerin 31 Temmuz 2017’de işlendiği bu olayla ilgili katılanın olaydan bir gün sonra 01 Ağustos 2017’de Sarıyer Devlet Hastanesi’nden rapor aldığını belirtti. 21 Ağustos 2017’de tedbir talebinde bulunduğu, İstanbul 13’üncü Aile Mahkemesince 22 Ağustos 2017’de tedbir kararı verildiği ifade etti.

CEZALANDIRILMASI YÖNÜNDE ŞİKAYETİ OLMADI

Bu tarihten sonra Melisa Tatlıcı’nın, Şeyhmus Tatlıcı’nın cezalandırılması yönünde herhangi bir şikayetinin olmadığı, Şeyhmus Tatlıcı’nın 14 Eylül 2017’de Melisa Tatlıcı aleyhine İstanbul 14’üncü Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtığını kaydetti.

BİR GÜN KALA ŞİKAYET ETTİ

Boşanma dilekçesinin Melisa Tatlıcı’ya 26 Ekim 2017’de tebliğ edildiğini belirten savcı, Melisa Tatlıcı’nın 6 aylık şikayet süresinin bitimine bir gün kala 30 Ocak 2018’de Şeyhmus Tatlıcı hakkında şikayetçi olduğunu ifade etti.

3 SUÇTAN YETERLİ DELİL YOK

Şeyhmus Tatlıcı’nın “Hakaret”, “Cinsel saldırı” ve “Tehdit” suçlarını işlediğine dair Melisa Tatlıcı’nın olaydan 6 ay sonra yapmış olduğu şikayet dışında Şeyhmus Tatlıcı’nın cezalandırılmasına yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını belirtti. “Kasten yaralama” suçuna ilişkin ise müştekinin iddiasının Sarıyer Devlet Hastanesi’nin raporu ile Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’nüm raporu ile desteklendiğini vurguladı.

YARALAMADAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Tatlıcı’nın eşine yer silmek için kullanılan paspasın sopası ile vurduğuna dikkat çeken savcı “Kasten yaralama” suçundan ise 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

ÜÇ SUÇTAN BERAAT İSTENDİ

Savcı, Şeyhmus Tatlıcı’nın “Hakaret”, “Cinsel saldırı”, “Tehdit” suçlarından beraatına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti sanık ve avukatlarının son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.