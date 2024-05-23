Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ürküten detay! Ölüm yemeği!
Yalova'da, kayalıklardan düşen 33 yaşındaki Semiha Sözer'in ölümüne ilişkin soruşturmada; kadının uçurumdan itilerek düştüğünün belirlenmesi sonrası tutuklanan 41 yaşındaki eşi Erdal Sözer'in, olay günü araç kiralayıp, anlaşmazlık yaşadığı eşi ile lokantada yemek yedikleri ardından kayalıklara gittikleri ortaya çıktı
Yalova'da kan donduran olay, 24 Ocak 2023'te saat 19.00 sıralarında Altınova ilçesine bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde meydana geldi.
FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN 20 METREDEN DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Semiha Sözer (33), eşi Erdal Sözer (41) ile gittiği kayalıklarda fotoğraf çekildiği sırada 20 metre yükseklikten düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kayalıklardan inen ekipler, Sözer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sözer'in cansız bedeni, 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı.
KATİLİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ
1.5 yıl önce Erdal Sözer ile evlenip, Kocaeli'nde yaşamaya başlayan Semiha Sözer'in cenazesi, otopsinin ardından anne ve babasının yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi. Cenazede Erdal Sözer, taziyeleri kabul etti.
ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Erdal Sözer'in çelişkili ifadeler verdiğini belirledi. Bunun üzerine Jandarma Asayiş, Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timlerinden oluşan ekip kuruldu.
3 AY SONRA GÖZALTINA ALINDI
Ekip, olayın oluş şekline ilişkin Erdal Sözer'in çelişkili ifadeleri sonrası olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma, savcılık izni sonrası Erdal Sözer'i teknik ve fiziki takibe aldı.
Şüpheli ifadeleri ve tavırlarıyla dikkat çeken Sözer, olaydan 3 ay sonra gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Sözer'e ev hapis cezası verildi.
DÜŞÜP DÜZ ALANDA KALMASI İNCELENDİ
Kadın cinayetleri konusunda titiz çalışma yapan jandarma, Erdal Sözer'in teknik ve fiziki takibini sürdürürken, ülke genelinde alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet bilirkişi olarak görevlendirildi. Kayıtları inceleyen jandarma, benzer yerden düşen bir kişinin düz alanda kaldığını tespit etti.
İTİLMEK SURETİYLE DÜŞMÜŞ
Ekipler ayrıca Semiha Sözer'in vücudundaki kırık ve eziklerin, benzer yerden düşen kişiye göre çok daha fazla olduğunu doktor raporları ile ortaya koydu. Jandarmanın ve heyetin çalışmaları sonucu Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü belirlendi.
EŞİNİN AİLESİ İLE DE HİÇ GÖRÜŞMEMİŞ
Erdal Sözer'nin cep telefonu ve bilgisayarlarını da takibe alan jandarma, Sözer'in, "Bir kişi nasıl itilir?" "Bir kişi nasıl atılır?" gibi bilgileri araştırdığını belirledi. Erdal Sözer'in ayrıca Gaziantep'te kayalıklardan düşerek ölen kadınla ilgili bir haberi defalarca okuduğunu tespit etti.
ÖLDÜRMEDEN ÖNCE RESTORANA GÖTÜRMÜŞ
Erdal Sözer'in olaydan sonra eşinin ailesi ile hiç görüşmediğini de belirleyen jandarma, şüphelinin Semiha Sözer ile anlaşmazlık yaşadığını, olay günü araç kiraladığını, lokantada birlikte yemek yediklerini de tespit etti. Şüpheler ışığında 15 Mayıs'ta yeniden gözaltına alınan Erdal Sözer, sorgusunda eşini kayalıklardan iterek öldürdüğü yönündeki iddiaları reddetti. İşlemleri sonrası Sözer, tutuklandı.