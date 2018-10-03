Sevda Erginci kimdir?
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Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci kaç yaşında, nereli?

Sevda Erginci, birçok dizide yer alarak ekranların sevilen yüzü olmuştur. Başarısı ve güzelliği ile seyircilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. En son Yasak Elma dizisinde rol alan Sevda Erginci kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

03.10.2018 - 10:04 | Güncelleme:

Sevda Erginci, 3 Ekim 1993'de doğdu. Üç çocuklu Makedonya göçmeni olan bir anne ile Mardinli bir babanın ilk çocuğu olarak İstanbul'da doğdu ve büyüdü. Dizi sektörüne 17 yaşında giren Sevda Erginci kimdir? İşte detalar...

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 4 yaşında iken anne babası boşanmıştır. 15 yaşında itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenen Sevda Erginci’nin tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya’da çocuk tiyatrosunda “Paki ve Sevgi Çiçekleri” oyunu ile oldu. 1,5 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

Sevda Erginci, 2012 yılında “Koyu Kırmızı” adlı dizide Özgü Namal ve Ozan Güven ile birlikte başrolde oynayarak Ayşe karakterini canlandırmıştır. 2012’de Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen’in başrollerini paylaştığı Osmanlı Devlet’inin son zamanlarını anlatan “Veda ” adlı dizide Lamia karakterini canlandırdı.

2013 – 2014 yılları arasında yönetmenliğini Murat Saraçoğlu’nun yaptığı “Karagül” dizisinde Ayşe karakterini canlandırırken Ece Uslu, Saruhan Hünel, Şerif Sezer, Mesut Akusta, Özlem Conker, Mert Yazıcıoğlu, Bülent Polat ile birlikte rol aldı.

Haziran 2015 ayında Muğla’nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü’nün yazdığı ve Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği “Uzaklarda Arama” adlı filmin yönetmenliğini Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri gibi oyuncular olmuştur.

SEVDA ERGİNCİ'NİN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

2015 – Uzaklarda Arama (sinema)
2013 – 2014 – Karagül (Ayşe) (TV Dizisi)
2012 – Veda (Lamia) (TV Dizisi)
2012 – Koyu Kırmızı (Ayşe) (TV Dizisi)

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