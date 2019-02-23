Manisa'nın Akhisar ilçesinde, biri kadın 2 kişi otomobil içinde silahla vurulmuş halde bulundu. Erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, Semra E. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, Akhisar'a bağlı Topluca Mahallesi'nde bir vatandaş yol üzerinde duran şüpheli bir araçta 2 kişinin kanlar içerisinde olduğunu görmesi üzerine güvenlik güçlerine haber verdi. Jandarma ekipleri, otomobilde bulunan Hüseyin K. ile Semra E.'nin silahla vurulmuş olduğunu belirledi.

Hüseyin K. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olduğu öğrenilen Semra E. ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin K. ile Semra E.'nin sevgili oldukları ve Hüseyin K.'nın ruhsatsız tabancasıyla ilk olarak Semra E.'yi ardından kendisini vurarak intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.