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Şevval Sam haberleri doğruladı

Geçtiğimiz günlerde yer aldığı bir projenin gecesinde reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ile birlikte ilk kez görülen Şevval Sam, aşk haberlerini doğruladı

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  • Şevval Sam haberleri doğruladı! Cem Topçuoğlu... - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Şevval Sam, verdiği konserin  sonunda basın mensuplarıyla sohbet etti.
  • Şevval Sam haberleri doğruladı! Cem Topçuoğlu... - Magazin haberleri

    Rock konserinde şarkıları alaturka şeklinde seslendiren Şevval Sam, "Biraz konfor alanımdan çıkmak istedim ve yeniden keşfetmek istedim. Bütün bu şarkılar bizde iz bırakmış şarkılar. Kendimi en rahat hissettiğim alaturka formunda okumak istedim şarkıları. Bir dört tane şimdi okudum ve hazırlandı. İkinci dört tane de hazır, böyle art arda gidecek repertuvar" dedi.
  • Şevval Sam haberleri doğruladı! Cem Topçuoğlu... - Magazin haberleri

    "ÖZEL HAYAT ÖZELDİR"

    Geçtiğimiz günlerde yer aldığı bir projenin gecesinde reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ile birlikte ilk kez görülen Sam, muhabirlerin özel hayatıyla ilgili sorularına da yanıt verdi.

    Şevval Sam, "Özel hayat, özeldir. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak aşk haberlerini doğruladı.

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