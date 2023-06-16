Rock konserinde şarkıları alaturka şeklinde seslendiren Şevval Sam, "Biraz konfor alanımdan çıkmak istedim ve yeniden keşfetmek istedim. Bütün bu şarkılar bizde iz bırakmış şarkılar. Kendimi en rahat hissettiğim alaturka formunda okumak istedim şarkıları. Bir dört tane şimdi okudum ve hazırlandı. İkinci dört tane de hazır, böyle art arda gidecek repertuvar" dedi.