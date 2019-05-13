Şili Rallisi'ni Tanak kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Şili'de düzenlenen 6. ayağını, Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.
Şampiyonanın 16 etaptan oluşan, 304,81 kilometre uzunluğundaki altıncı mücadelesini, 3 saat 15 dakika 53.8 saniyede tamamlayan Tanak, bu sezon 2'nci, kariyerinin 8. ralli zaferine ulaştı.
Tanak'ın 23.1 saniye gerisindeki Citroen Total sürücüsü Sebastien Ogier 2'nci, liderin 30.2 saniye arkasındaki Hyundai Shell Mobis'ten Sebastien Ogier ise 3. oldu.
Puanını 122'ye çıkaran son 6 yılın şampiyonu Ogier, pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Fransız pilotu, 112 puanla Tanak ve 110 puanla Hyundai Shell Mobis'ten Thierry Neuville izledi.
WRC'nin 7. ayağı, 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek.
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