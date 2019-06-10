Son olarak 'Kiralık Aşk' dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Sinem Öztürk ile 2016 yılında dünyaevine girdiği Mustafa Uslu'nun ikiz bebekleri yaklaşık 2 ay önce dünyaya gelmişti. Çift, ikizlerine Mustafa ve Kemal adını vermişti. İkili, sosyal medya hesaplarından mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

"EY DÖNENCE"

Yapımcı Mustafa Uslu'nun eşi Sinem Uslu, ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun "Ey dönence" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"ŞİMDİ O GÜNLERE GİTTİĞİMİZDE HALA İÇİMİZ SIZLIYOR"

Öte yandan zorlu bir hamilelik süreci geçiren ve o zor günleri unutamayan Sinem Uslu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Eşinin bu fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:





Allah kimseye evladı için yoğun bakım yolu gözletmesin. Çok zor bir 10 gün atlattık ama çok şükür sağlıkla aldık bebeklerimizi kucağımıza... Şimdi o günlere gittiğimizde hala içimiz sızlıyor. Benim canım kocam yavrularımızı ve beni beklerken... Hayattaki en doğru temenni; ‘Sağlık olsun...’ Sevdiklerimiz yanımızda olsun, gerisi teferruat...

(Fotoğraf: Şengül Pallı)