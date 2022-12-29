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Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

2022 yılının son bir kaç günü kalmışken sinema tutkunları yeni yılda vizyona girecek filmleri araştırmaya başladı. 2023 yılı için birbirinden iddialı filmler beyazperdede seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kadrosunda yıldız oyuncuların bulunduğu güçlü filmler merakla beklenirken vizyon tarihleri belli oldu. İşte 2023 yılında vizyona girecek filmler...

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  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Rafadan Tayfa 3

    Vizyon tarihi: 6 Ocak

    Film, Rafadan Tayfa ekibinin maceralarını konu ediyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Demir Kadın Neslican

    Vizyon tarihi: 27 Ocak

    Film, kanser tedavisi gördüğü sırada yaşama tutunma mücadelesiyle insanlara umut olan Neslican Tay'ın hayat hikayesini konu ediyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Ant-Man and the Wasp: Quantumania

    Vizyon tarihi: 17 Şubat

    Marvel Sinematik Evreni'nin beşinci fazının ilk filmi Ant-Man ve Wasp: Quantumania, Avengers: Endgame sonrası insanlar arasındaki popülerliğinin keyfini çıkaran Ant-Man'in, kızının yaptığı bir sinyal gönderici aracılığıyla bu sefer tüm ailesiyle birlikte Kuantum Alemi'ne geçişini konu ediniyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Aquaman ve Kayıp Krallık

    Vizyon tarihi: 17 Mart

    Aquaman'in  devam filmi olan yapımın başrolünü ilk filmde olduğu gibi Jason Momoa üstleniyor. 
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    John Wick: Chapter 4

    Vizyon tarihi: 24 Mart

    Başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı film; köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının maceralarının anlatıldığı John Wick filminin dördüncü devam halkası.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Super Mario Bros: The Movie

    Vizyon tarihi: 7 Nisan

    Ünlü video oyun serisinden uyarlanan film, Mario'nun Prenses Peach ile güçlerini birleştirip beklenmedik bir kahramanlığa soyunmasını konu ediniyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

    Vizyon tarihi: 7 Nisan

    Kadrosunda Chris Pine, Hugh Grant, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Rege-Jean Page, Sophia Lilis gibi isimlerin yer aldığı film, bir grup haydutun yaşadıkları fantastik dünyaya yanlışlıkla kıyameti getirmesini ve bunu geri çevirmek için çabalamak zorunda kalmasını anlatıyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Guardians of the Galaxy Vol.3

    Vizyon tarihi: 5 Mayıs

    Guardians of the Galaxy serisinin üçüncü devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda James Gunn oturuyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Spider-Man: Across the Spider-Verse

    Vizyon tarihi: 2 Haziran

    Yapım, 2018 yapımı Oscar'lı animasyon "Spider-Man into the Spider-Verse"in devam filmi niteliğini taşıyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Transformers: Canavarların Yükselişi

    Vizyon tarihi: 9 Haziran

    Film, dünyada süren Otobotlarla Decepticon’lar arasındaki savaşta yeni bir Transformers türü olan Maximal'leri evrene dahil ediyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Elemental

    Vizyon tarihi: 16 Haziran

    Film; ateş, toprak, hava ve su elementlerinden oluşan bireylerin birlikte yaşadığı bir dünyayı anlatıyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    The Flash

    Vizyon tarihi: 23 Haziran

    Film, bilim insanı olan Barry Allen'ın bir gecede kazandığı süper güçler sonrası, Central City'nin suçlularının karşısında durabilecek bir süper kahramana dönüşmesini konu ediyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Indiana Jones and the Dial of Destiny

    Vizyon tarihi: 30 Haziran

    Harrison Ford'un ikonik Indiana Jones rolüne son kez geri döneceği ve 1960'larda geçen filmde, Indiana Jones, kendisine yabancı gelen yeni bir dünyada, vaftiz kızıyla birlikte Nazi bilim adamlarına karşı mücadele edecek.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One

    Vizyon tarihi: 14 Temmuz

    Görevimiz Tehlike serisinin 7. devam halkası olan film, ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını anlatıyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Barbie

    Vizyon tarihi: 21 Temmuz

    Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı filmde, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadın olan Barbie'nin yaşadığı fantastik dünyadan dışlanması sonrası uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla gerçek bir dünyaya yolculuğa çıkması anlatılıyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Oppenheimer

    Vizyon tarihi: 21 Temmuz

    Filmde, Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Dune: Part Two

    Vizyon tarihi: 17 Kasım

    Dennis Villenneuve'nin bizi Frank Herbert'in epik dünyasına götürdüğü Dune: Çöl Gezegeni filminin ikinci devam halkası olan yapım.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Star Wars: Rogue Squadron

    Vizyon tarihi: 22 Aralık

    Star Wars evreninde geçen Rogue Squadron, yeni nesil savaş pilotlarına odaklanıyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Wonka

    Vizyon tarihi: 17 Aralık

    Charlie'nin Çikolata Fabrikası'ndan tanıdığımız Willy Wonka'nın gençliğini ve Umpa Lumpalarla nasıl tanıştığını anlatacak olan filmin başrolünü Timothee Chalamet üstleniyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Ferrari

    Vizyon tarihi henüz belli değil.

    Brock Yates'in 'Enzo Ferrari - The Man and the Machine' adlı kitabından uyarlanan film, 1957 yılında geçiyor ve Ferrari'nin Mille Miglia yarışına katıldığı dönemi merkezine alıyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Beau is Afraid

    Vizyon tarihi henüz belli değil.

    Başlangıçta adı "Disappointment Blvd." olarak açıklanan filmin başrolünü Joaquin Phoenix üstleniyor. Film, tüm zamanların en başarılı girişimcilerinden birinin hayatına odaklanıyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Killers of the Flower Moon

    Vizyon tarihi henüz belli değil.

    1920'lerde geçen film, Oklahoma'daki Osage Cinayetleri ile FBI'ın kuruluş sürecini anlatıyor.
  • Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

    Napoleon

    Vizyon tarihi henüz belli değil.

    Ridley Scott'ın epik dramı, Fransız İmparator Napoleon Bonaparte'ın sıradan bir askerden bir imparatora dönüşmesini, ilk eşi Josephine'in gözünden anlatıyor.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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