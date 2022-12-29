Sinema tutkunlarına müjde! 2023'te birbirinden iddialı filmler vizyona giriyor

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Vizyon tarihi: 17 Şubat

Marvel Sinematik Evreni'nin beşinci fazının ilk filmi Ant-Man ve Wasp: Quantumania, Avengers: Endgame sonrası insanlar arasındaki popülerliğinin keyfini çıkaran Ant-Man'in, kızının yaptığı bir sinyal gönderici aracılığıyla bu sefer tüm ailesiyle birlikte Kuantum Alemi'ne geçişini konu ediniyor.