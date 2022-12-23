Tüm dünyanın ilgiyle izlediği son zamanların en sevilen filmi Avatar'ın görsel çşöleni izleyenleri adeta büyülüyor. Karakterlere can veren oyuncuların ise gerçekte kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Avatar: Suyun Yolu karakterleri ve onları canlandıran oyuncular...