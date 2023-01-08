Avatar karakterleri neden mavi renkli?

Cameron, "Pembe ve kahve tonları ise insanlara ait olduğu için uzaylı hissini vermiyordu. SpongeBob sarıydı. Sonuç olarak ya mavi ya da mor olacaktı. Mor benim en sevdiğim renk ama ana biyolüminesans renklerinden biri olan moru Na’Vi halkı için önemli olan Eywa için kullanmaya karar verdik" dedi.