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Avatar karakterleri neden mavi renkli?

İzlenme rekorları kıran Avatar filminin ilk serisi izleyenler ve film eleştirmenlerinden tam not almıştı. İkincisi heyecanla beklenen filmin devamı olan "Avatar: Suyun Yolu" 13 yıl sonra tüm dünyada izleyiciyle buluştu. Vizyona girdiği ilk hafta hem Türkiye'de hem de dünya gişesinde büyük bir başarı elde eden Avatar filminde yer alan karakterlerin neden mavi olduğu konusu gündeme geldi. Filmin yönetmeni James Cameron'dan ilgi çekici açıklama geldi. İşte Avatarların mavi olmasının nedeni...

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  • Avatar karakterleri neden mavi renkli?

    Başarılı yönetmen James Cameron'un gişe rekorlarını alt üst eden filmi Avatar'ın devam filmi olan Avatar: Suyun Yolu izleyiciyle buluştu. "Dünyanın en çok hasılat yapan filmi" unvanına sahip olan Avatar 13 yıl aradan sonra görsel efektleriyle hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not aldı.
  • Avatar karakterleri neden mavi renkli?

    'Dünyanın en çok hasılat yapan filmi' unvanına sahip olan Avatar'ın ilk serisi 2009 yılında vizyona girmişti. Filmseverlerin uzun süredir beklediği devam filmi Avatar: Suyun Yolu 13 yıl aradan sonra izleyiciyle buluştu. 
  • Avatar karakterleri neden mavi renkli?

    Tam bir görsel şölen sunan filmin karakterleri olan Avatarların ise neden mavi olduğu merak edildi. Bu sorunun yanıtını ise filmin yönetmeni James Cameron açıkladı.
  • Avatar karakterleri neden mavi renkli?

    AVATARLAR NEDEN MAVİ RENK?

    16 Aralık'ta beyazperdeye geri dönen filmin yönetmeni James Cameron, Na’Vi adı verilen halkın neden mavi renk olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Seri boyunca bu halkın ten renginin neden mavi olduğu hiçbir zaman açıklanmamıştı.
  • Avatar karakterleri neden mavi renkli?

    "YEŞİL ÇOK KULLANILDI"

    Empire dergisine konuşan ünlü yönetmen, "Eğer renk konusuna gelecek olursak, yeşil zaten çok kullanıldı.
  • Avatar karakterleri neden mavi renkli?

    Yeşil uzaylıların filmlerde kullanılması uzun bir geçmişe dayanır. Ayrıca bir de Hulk karakteri var tabii" dedi.
  • Avatar karakterleri neden mavi renkli?

    Cameron, "Pembe ve kahve tonları ise insanlara ait olduğu için uzaylı hissini vermiyordu. SpongeBob sarıydı. Sonuç olarak ya mavi ya da mor olacaktı. Mor benim en sevdiğim renk ama ana biyolüminesans renklerinden biri olan moru Na’Vi halkı için önemli olan Eywa için kullanmaya karar verdik" dedi.
  • Avatar karakterleri neden mavi renkli?

    ANNESİNİN RÜYASINDAN ETKİLENDİ

    Cameron "Annem bana bir zamanlar altı göğsü olan uzun mavi kadınlarla ilgili bir rüyasından bahsetmişti. Aklımda inanılmaz bir görüntü canlandı. Bu görüntüyü çizdim ama göğüsler hayalimdeki kadar güzel görünmedi. Sonuç olarak... maviyi seçtik" açıklamasında bulundu.
  • Avatar karakterleri neden mavi renkli?

    "MARVEL YANINA BİLE YAKLAŞAMAZ"

    Öte yandan ünlü yönetmen James Cameron, filmin görsel efektleri üzerine konuştu. 
  • Avatar karakterleri neden mavi renkli?

    Londra’daki dünya prömiyerinde eleştirmenlerden 'tam not' almayı başaran filmin görsel efektlerinin serinin hayranlarını büyüleyeceğini belirten Cameron, süper kahraman filmleriyle ilgili iddialı yorumlarda bulundu.
  • Avatar karakterleri neden mavi renkli?

    Ünlü yönetmen, görsel teknikler söz konusu olduğunda Marvel’ın "yanlarına bile yaklaşamadığını" söyledi.
  • Avatar karakterleri neden mavi renkli?

    ComicBook.com'a konuk olan ünlü yönetmen, "Açıkçası, büyük çizgi roman filmleri sektörün hacmini artırıyor. Elbette teknikteki yükselen bu dalga herkesi bir araya getiriyor. Size daha kaliteli sanatçılar, daha fazla araç ve kodlar sağlıyor” ifadelerini kullandı.
  • Avatar karakterleri neden mavi renkli?

    AVATAR KARAKRETLERİNİN GERÇEK HAYATTA NASIL GÖRÜNDÜKLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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