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Sıra dışı konteyner evler

01.08.2018 - 10:33 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Konteynerden yapılan evler milyonlarca liraya mal olan beton evleri, residence’ları yeniden sorgulatıyor. İşte göz alıcı konterner evler...

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    Günümüz koşullarında barınma ihtiyacı yüksek maliyetlerden geçiyor. Binlerce metreküp beton, tonlarca demir kullanılan inşa edilen binalar, aynı zamanda çevreci yaklaşımlardan da uzak. 

     

     

  • 2 Sıra dışı konteyner evler
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    Bu nedenle beton binalara alternatif niteliğinde yapılan konteyner evlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Kentin içinde yapılması zor olsa da özellikle kent dışında ya da yazlık bölgelerde kullanılabiliyor.

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    Taşımacılık sistemi için üretilen konteynerlar, günümüzde evlere dönüştürülebiliyor. 

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    İşte konteyner'den yapılmış muhteşem evler...

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    HURDA KONTEYNERDEN ŞAHANE BİR EV YAPTI

    ABD'de Rick Brown isimli şahıs hurdalıktan aldığı konteyner ile çocukluk hayalini gerçekleştirdi. İşte Brown'ın yaptığı konteyner evin inşa aşamaları...

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