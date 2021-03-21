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Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü (2)
21 Mart 2021 Pazar, 19:04 DHA

Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü (2)
Şırnak Valiliğinden hayatını kaybeden 2 gence ilişkin açıklama
21 Mart 2021 Pazar, 19:01 İHA

Şırnak Valiliğinden hayatını kaybeden 2 gence ilişkin açıklama
Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü/ Ek fotoğraflar
21 Mart 2021 Pazar, 19:00 DHA

Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü/ Ek fotoğraflar
Şırnak'ta kömür yüklü tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
21 Mart 2021 Pazar, 19:00 İHA

Şırnak'ta kömür yüklü tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Şırnak’ta 2 kişi yerde buldukları cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti
21 Mart 2021 Pazar, 19:00 İHA

Şırnak’ta 2 kişi yerde buldukları cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti
Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 kişi, buldukları cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.
21 Mart 2021 Pazar, 19:00 İHA

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 kişi, buldukları cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü
21 Mart 2021 Pazar, 19:00 DHA

Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü
Şırnak'ta, nevruz kutlandı
21 Mart 2021 Pazar, 16:00 DHA

Şırnak'ta, nevruz kutlandı
Şırnak'ta donan dere yatakları çözülünce vatandaşlar buz gibi suda balık avına çıktı
21 Mart 2021 Pazar, 12:00 İHA

Şırnak'ta donan dere yatakları çözülünce vatandaşlar buz gibi suda balık avına çıktı
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Şırnak’ta mart ayında 1 metre karla mücadele 4 aydır gece gündüz ekiplerin kar mücadelesi sürüyor Ekipler yaylada kalan 4 aile için seferber oluyor
20 Mart 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

Şırnak’ta mart ayında 1 metre karla mücadele 4 aydır gece gündüz ekiplerin kar mücadelesi sürüyor Ekipler yaylada kalan 4 aile için seferber oluyor
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Al, şehit ailesi ile bir araya geldi
19 Mart 2021 Cuma, 14:00 İHA

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Al, şehit ailesi ile bir araya geldi
Şırnak'ta ahırdan tarlaya organik gübre mesaisi başladı
19 Mart 2021 Cuma, 10:00 İHA

Şırnak'ta ahırdan tarlaya organik gübre mesaisi başladı
'Çanakkale’den mektup' konulu skeç duygulandırdı
18 Mart 2021 Perşembe, 18:00 İHA

'Çanakkale’den mektup' konulu skeç duygulandırdı
Uludere'de şehit mezarları temizlenip Türk bayrakları yenilendi
18 Mart 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Uludere'de şehit mezarları temizlenip Türk bayrakları yenilendi
Beytüşşebap'ta 18 Mart töreni; öğrenciler, komandolarla buluştu
18 Mart 2021 Perşembe, 17:00 DHA

Beytüşşebap'ta 18 Mart töreni; öğrenciler, komandolarla buluştu
Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri
18 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri
Şırnak’ta şubat ayında konut satışları yüzde 8,8 arttı
18 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Şırnak’ta şubat ayında konut satışları yüzde 8,8 arttı
Uludere'de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri
18 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Uludere'de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri
Şırnak'ın 'mavi' kalma sırrı; 80 kişilik ekiple çalışma
18 Mart 2021 Perşembe, 13:00 DHA

Şırnak'ın 'mavi' kalma sırrı; 80 kişilik ekiple çalışma
Mehmetçik şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
18 Mart 2021 Perşembe, 10:00 İHA

Mehmetçik şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
Cudi Dağına bırakılan ceylanlar sıkı şekilde takip ediliyor
18 Mart 2021 Perşembe, 10:00 İHA

Cudi Dağına bırakılan ceylanlar sıkı şekilde takip ediliyor
Cizreliler tarihi Kırmızı Medrese'deki restorasyon çalışmalarının devam etmesini istiyor
17 Mart 2021 Çarşamba, 16:00 İHA

Cizreliler tarihi Kırmızı Medrese'deki restorasyon çalışmalarının devam etmesini istiyor
CHP Ekonomi Masası heyeti Şırnak'ta
17 Mart 2021 Çarşamba, 16:00 DHA

CHP Ekonomi Masası heyeti Şırnak'ta
Ürettiği istiridye mantarında siparişlere yetişemeyince müşterilere kilo sınırı getirdi
17 Mart 2021 Çarşamba, 12:00 İHA

Ürettiği istiridye mantarında siparişlere yetişemeyince müşterilere kilo sınırı getirdi
Süs kabağını kumbaraya çevirdi, topladığı paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
17 Mart 2021 Çarşamba, 10:00 İHA

Süs kabağını kumbaraya çevirdi, topladığı paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Silopi’de ilkokul öğrencilerine trafik kuralları öğretildi
16 Mart 2021 Salı, 13:00 İHA

Silopi’de ilkokul öğrencilerine trafik kuralları öğretildi
Şırnak'ta yaylalar açıldı, çiftçiler büyükbaş hayvana yöneldi
16 Mart 2021 Salı, 11:00 İHA

Şırnak'ta yaylalar açıldı, çiftçiler büyükbaş hayvana yöneldi
Şırnak’ta terör operasyonu: 3 gözaltı
15 Mart 2021 Pazartesi, 14:00 İHA

Şırnak’ta terör operasyonu: 3 gözaltı
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 57 gözaltı
15 Mart 2021 Pazartesi, 14:00 İHA

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 57 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama
15 Mart 2021 Pazartesi, 15:00 DHA

Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 62 gözaltı
15 Mart 2021 Pazartesi, 15:00 DHA

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 62 gözaltı
Şırnak Belediye Başkanı Yarka, devam eden çalışmaları inceledi
15 Mart 2021 Pazartesi, 11:00 İHA

Şırnak Belediye Başkanı Yarka, devam eden çalışmaları inceledi
Metrelerce kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı
15 Mart 2021 Pazartesi, 11:00 İHA

Metrelerce kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı