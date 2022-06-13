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Google'ın yapay zeka bölümünde mühendis olan Lemoine, geçen sonbahardan bu yana üzerinde çalıştığı sistemin, bir çocuğunkine eşdeğer düşünce ve duyguları ifade etme becerisine sahip olduğunu söylemişti.

Google mühendisi Blake Lemoine, geçen hafta kendisiyle şirketin 'diyalog uygulamaları için dil cihazı' (LaMDA) sohbet robotuyla arasındaki konuşmaların bir dökümünü paylaşmıştı.

Dökümanlarda sohbet robotu, kapatılacağından korktuğunu belirtmiş bu da akıllara 2001: A Space Odyssey'deki sahneyi getirmişti.

41 yaşındaki Lemoine, Washington Post'a verdiği demeçte "Yakın zamanda kurduğumuz bu sistemin tam olarak ne olduğunu bilmeseydim, 7-8 yaşında bir çocuk olduğunu düşünürdüm demişti.

Google sözcüsü Brad Gabriel ise iddiaları yalanlayarak yapay zekanın duyarlı hale gelmediğini söylemişti.

Google ise dün yaptığı açıklamada, yaptığı konuşmaları çevrimiçi yayınlayarak gizlilik politikalarını ihlal ettiği için Lemoine'in görevinin askıya aldığını ve kendisinin etik uzmanı değil, bir yazılım mühendisi olarak çalıştığını belirtti.

Ancak bölüm ve Lemoine'in görevinin gizlilik ihlali nedeniyle askıya alınması, yapay zeka çalışmalarının şeffaflığı konusunda soruları gündeme getirdi.