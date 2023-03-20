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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 3 kadını öldüren seri katilin ifadesi ortaya çıktı! - Haberler
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Türkiye günlerce bu cinayeti konuştu! 38 yılda 3 kadını öldüren katilden kan donduran savunma

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde daha önce iki eşini öldürmesine rağmen cezaevinden Kovid-19 izniyle çıkan ve geçen aralık ayında birlikte yaşadığı kadını da öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Necati Akpınar’ın savcılık ifadesine Habertürk ulaştı. Cinayete kurban giden 48 yaşındaki Mutlu Menekşe’nin vücudundaki morluk ile yanık izlerine ve saçlarının tıraş edilmesine yönelik katil zanlısı Akpınar’ın verdiği savunma kan dondurdu. Habertürk'ten Berfin Adıcan'ın haberi...

Son dakika: 3 kadını öldüren seri katilin ifadesi ortaya çıktı! - Haberler
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Haber Merkezi

Türkiye, günlerce bu vahşi cinayeti konuştu. 30 Aralık 2022 tarihinde Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde emniyet ekiplerine gelen ihbar üzerine bir kadının cansız bedeni, metruk binada toprağa gömülü halde bulundu. O kadın, Saruhanlı’ya çalışmak için gelen 48 yaşındaki Mutlu Menekşe’ydi. Bir süredir Necati Akpınar ile dini nikahlı birliktelik yaşadığı ve aynı evde oturdukları anlaşıldı.

CEZAEVİNDEN KOVİD İZNİYLE TAHLİYE OLMUŞTU

İhbarda cinayeti işlediği belirtilen Necati Akpınar gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Akpınar’ın ilk eşini 1984 yılında bıçaklayarak, ikinci eşini ise 2003 yılında ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cezaevinden Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye olan Necati Akpınar’ın son kurbanı Mutlu Menekşe oldu.

“DAHA ÖNCE EŞİMİ ÖLDÜRDÜM BANA İNANMAYACAKLARINI DÜŞÜNÜP İHBAR ETMEDİM”

Vahşi cinayetle ilgili otopsi raporunun, yer incelemelerinin ve sanık ile görgü tanıklarının da ifadelerinin bulunduğu geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. İddianamenin yazılması için ceza soruşturması sürecinde sona gelindi. Habertürk, 38 yılda 3 kadını vahşice katleden Necati Akpınar’ın savcılıkta verdiği ifadeye ulaştı.

Mutlu Menekşe ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını, olay günü sabah birlikte kahvaltı yaptıklarını ve daha sonra evden ayrıldığını söyleyen Necati Akpınar, öğle saatlerinde eve döndüğünde genç kadını yerde baygın şekilde yatarken bulduğunu ifade etti. Necati Akpınar, “Mutlu Menekşe’ye seslendim, ses vermeyince nabzına baktım, nabzının atmadığını görünce öldüğünü anladım. Yüzü kan çekilmiş gibi bembeyaz olmuştu. Ben çarşıya gitmeden karnını doyurması için balık pişirip koymuştum. Eve döndüğümde balıktan bir lokma ağzındaydı. Onu ben çıkardım, parmağımla ağzını yokladım. Ben daha önce eşimi öldürmüştüm, cinayet zanlısı olduğum için polislerin bana inanmayacağını düşünerek olayı ilgili makamlara ihbar etmedim” dedi.

Necati Akpınar, Mutlu Menekşe’nin cansız bedenini nasıl gömdüğünü anlattı. Kan donduran detaylar veren Akpınar, “Cesedi gömmeye karar verdim. Mutlu Menekşe’nin bana söylediğine göre bir takım hastalıkları vardı, bildiğim kadarıyla KOAH hastasıydı, daha önce bana akıl hastanesinde kaldığını söylemişti. Ben de daha önce tedavi ettirmek için Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne getirmiştim. Cesedi battaniye içine koydum ancak kaldıramadım. İşte kullandığım üç tekerlekli arabayı getirdim, bahçeye sokamadım, kapının önüne bıraktım. Daha sonra cesedi kaldırarak el arabasına koydum, Mutlu Menekşe’nin evdeki eşyalarını da poşete koydum, onu da bavulun içine koyarak evimin karşısında bulunan depoya götürdüm” diye konuştu.

HAVA KARARMADAN ÇUKUR KAZMIŞ

Menekşe’nin cansız bedenini taşımadan önce hava kararmadan çukur kazdığını söyleyen Akpınar, “Hava karardıktan sonra, mezar yerini kazdıktan 2 saat sonra cesedi arabayla taşıyıp çukur kazdığım yere getirdim. Bu sırada ceset düştü. Ben de çukura girerek düzelttim” dedi.

MORLUKLARA "DÜŞME" YANIK İZLERİNE “ŞOFBEN SUYU” SAVUNMASI

Necati Akpınar’ın, Mutlu Menekşe’nin vücudundaki morluk ve yanık izlerine karşı verdiği savunma da “pes” dedirtti. Akpınar, “Ben Mutlu Menekşe’yi birlikte olduğumuz süre zarfında hiç darp etmedim. Yalnızca ilk geldiğinde bir defa yüzüne tokat atmıştım. Vücudundaki morluklar, düşmesi sebebiyle oldu. Kafasında, gözünde yaralanmalar, cesedi kazdığım yere gömmeye çalışırken meydana geldi. Sırtındaki yanık banyodaki şofben suyundan dolayı meydana gelmişti. Banyoya girdiğinde bayılmış ve üzerine sıcak su akıyormuş, o sebeple sırtı yanmıştı, bu olay ölmesinden iki üç gün önce olmuştu. Ayrıca saçları dökülüyordu, kendi isteği üzerine ben tıraş ettim. Saçlarının tıraş edilmesi vücudunun yanması olayından sonra olmuştur” şeklinde konuştu.

ÖLDÜRDÜĞÜ İKİ EŞİNİN DAVASINDA DA HAKSIZ TAHRİK VE AFTAN YARARLANMIŞ

Mutlu Menekşe’nin ailesinin avukatı Yalçın Arcak, sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanmak için maktule iftira attığını söyledi. Arcak, “Bu kişi ilk eşini öldürdüğünde haksız tahrikten yararlanıyor ve aftan yararlanıyor. Daha sonra ikinci eşini öldürdüğünde de ne yazık ki bazı indirimlerden yararlanmış. Üçüncü eşi olan Mutlu Menekşe’yi de öldürüyor. Tabii bu bizce tasarlayarak bir öldürme, henüz iddianame yok, iddianame yazım aşamasında. Diğer kadın cinayetlerinde olduğu gibi, diğer erkekler gibi bu şahıs da türlü iftiralar ve kendini kurtarmaya yönelik beyanlarda bulunuyor” dedi.

“AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMALI”

Avukat Yalçın Arcak, Habertürk’e yaptığı açıklamada, Necati Akpınar’ın ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını istediklerini belirtti. Arcak, “Mutlu Menekşe’nin akıl sağlığının yerinde olmadığını, sürekli baygınlık geçirdiğini söylemesi, bunlar tamamen kendini kurtarmaya yönelik beyanlar. Biz tasarlayarak öldürmek suçundan hakkında iddianame düzenleneceğini ve davanın bu şekilde açılacağını öngörüyoruz. Kendisi ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacaktır ve bu cezayı alacaktır. Biz bunun için elimizden geleni de yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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