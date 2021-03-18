ABD ile Rusya arasında tansiyon yükseldi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söylemesinin ardından iki ülke arasındaki gerginlik yükseldi.

Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisini Moskova'ya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, büyükelçisi Anatoly Antonov'u Rusya'nın ABD ile ilişkilerinin geleceğini tartışmak üzere Moskova'ya geri çağırdığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD ile ilişkiler bağlamında ne yapılması ve ne yönde hareket edilmesi gerektiğini analiz etmeyi amaçlayan istişareler için Moskova'ya davet edildi. Yeni Amerikan Yönetimi neredeyse iki aydır iktidarda, 100 günlük sembolik dönüm noktası çok uzak değil ve bu, Joe Biden'ın ekibinin neleri başardığını ve neleri pek de başaramadığını değerlendirmeye çalışmak için iyi bir neden" ifadelerine yer verildi.

"WASHINGTON'UN SON YILLARDA ÇIKMAZA SOKTUĞU..."

Rus-Amerikan ilişkilerini düzeltme vurgusunun yapıldığı açıklamada, "Bizim için en önemlisi, Washington'un son yıllarda çıkmaza soktuğu, kritik durumda olan Rus-Amerikan ilişkilerini düzeltmenin yollarının ne olabileceğini belirlemek. Amerikalılar bununla ilgili risklerin farkındaysa, ilişkileri geri dönüşü olmayacak şekilde bozulmasını önlemek istiyoruz. Rusya’nın Washington Büyükelçisi ile Dışişleri Bakanlığı’nda ve diğer ilgili kurumlarda yapılacak istişareler sırasında bu konu tartışılacak." denildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile ilişkilerinin Donald Trump döneminden farklı olacağına işaret ederek, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "katil" demesinin ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırması konusunda açıklamalarda bulundu.

Söz konusu gelişmelerden haberdar olduğunun altını çizen Psaki, "Bizim yönetimimiz, Rusya'ya karşı Trump yönetiminden farklı bir tutum takınacak. Rusya ile ilişkilerde, endişe duyduğumuz alanlarda direkt olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"PUTIN'İN KATİL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

ABD Başkanı Joe Biden, Pennsylvania eyaletine yaptığı ziyaret sırasında ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a mülakat vermişti.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin soruları yanıtlayan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceği" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, ocak ayı sonunda yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında Putin'e söz konusu iddiaların kanıtlanması durumunda buna karşılık verilebileceği konusunda uyardığını kaydetti.

Putin'le uzun bir görüşme yaptıklarını aktaran Biden, "Seni tanıyorum ve sen de beni tanıyorsun. Bunun gerçekleştiğini tespit edersem, o zaman hazırlıklı ol dedim." ifadelerini kullandı.

Stephanopoulos'un "Yani Vladimir Putin'i tanıyorsunuz. Onun bir katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna Biden, "Evet." cevabını verirken, "Bedel ödeyecek, göreceksin." diye konuştu.

KREMLİN: İLİŞKİLERİ DAHA DA KÖTÜLEŞTİRİR

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, ABD istihbaratının hazırladığı Rusya'nın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaların yer aldığı rapora ilişkin, "İddialar asılsız, herhangi bir kanıtla desteklenmiyor. Bu iddialar ilişkileri daha kötüleştirir" dedi

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'de Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğini ilişkin iddiaların bulunduğu raporun asılsız olduğunu söyleyerek, bu iddiaların ilişkileri daha da kötüleştireceğini vurguladı.

TRUMP: BİZİM ÜLKEMİZ ÇOK MU MASUM

ABD eski Başkanı Donald Trump, 2017 yılında bir muhabirin Putin için "Ama o bir katil" demesi üzerine ise "Bizde de çok katil var. Ne sanıyorsunuz? Bizim ülkemiz çok mu masum” ifadelerini kullanmıştı.