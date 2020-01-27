Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Brent petrol, ABD ile İran gerginliği ile bu ay başında 70 dolara çıkmıştı. Petrol fiyatları, son günlerde hızlı bir düşüş gösteriyor. Brent petrol, 60 doların altına indi. Ekim ayının ilk haftasındaki fiyatı gördü ve 57-58 bandında seyrediyor. Kaynaklar, Çin’de ortaya çıkan ölümcül Korona virüsünün küresel piyasalarda yarattığı satış baskısıyla petrol fiyatlarının düştüğüne işaret ediyor.

AKARYAKITTA YENİ İNDİRİM SİNYALİ

Brent petrolün yanı sıra uluslar arası piyasalarda motorin ve benzinin fiyatı da geriliyor. 15 Ocak’ta benzinin tonu yaklaşık 610, motorinin 585 dolar düzeyinde bulunuyordu. Benzinin tonu 564, motorinin de 541 dolara kadar geriledi. Bu gece benzinde 23, motorinde 21 kuruş indirim bekleniyor (motorinde indirim tutarı 24 kuruş, 3 kuruş eşel mobil gereğince devletin ÖTV’den alacağı düşülecek ve pompa fiyatlarına 21 kuruş yansıtılacak).

Bu indirimin ardından yeni indirimlerin de sürpriz olmayacağını belirten kaynaklar, “Brent petrol ve elbette ürün fiyatlarındaki gerileme yeni indirimleri gündeme getirecektir. Olağanüstü bir gelişme olmazsa (dolarda ve emtia fiyatlarında) birkaç güne kadar motorin ve benzinde yeni indirimleri görebiliriz” dedi.

CARİ AÇIĞI DÜŞÜRÜYOR

Petroldeki her 10 dolarlık düşüş, Türkiye’nin cari açığını yıllık 4-4.5 milyar dolar azaltıyor. Bu yönüyle de ekonomiye ciddi bir katkı sunuyor.

GAZ İTHALAT FİYATLARINA KATKI

Türkiye’nin, başta Rusya olmak üzere Azerbaycan ve İran’la yaptığı uzun dönemli doğal gaz alım satım anlaşmalarında gaz fiyatları, petrole göre belirleniyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş, doğal gaz ithalat fiyatına indirim olarak yansıyor. Üçer aylık dönemlerde geçmiş 6-9 aylık petrol fiyatı ortalamaları alınarak gazın fiyatı yenileniyor. Bu nedenle petroldeki düşüş, gaz sektörü açısından da büyük önem taşıyor.